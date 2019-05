Real Oviedo Egea: «Hay un vestuario sano, unido y competitivo» «El equipo llevaba una buena línea, no es fácil hacer 53 puntos y no se puede desmerecer lo anterior por los altibajos», asegura el entrenador oviedista EFE Oviedo Viernes, 3 mayo 2019, 16:46

El entrenador del Real Oviedo, Sergio Egea, afirmó haberse encontrado un vestuario «sano y unido» que entrena a alta velocidad, algo que le permite competir ante cualquiera y que ha acabado por «sorprender gratamente» a un preparador que da valor también al trabajo hecho por el cuerpo técnico anterior.

«Seguía mucho al equipo, ya tenía una radiografía. Los chicos compitieron el sábado de la mejor manera y ahora hay que buscar el triunfo en los que quedan. Sólo les dije algo coherente: este club necesita jugadores ganadores y comprometidos, y ellos lo son», explicó Egea.

El técnico azul, que se estrenó con victoria ante el Almería (0-1), señaló que los suyos deben «buscar al rival», porque el Real Oviedo es un equipo grande, y destacó que tiene «plena confianza» en sus futbolistas de cara a asumir una responsabilidad muy especial para él.

«Debo trabajar con todo para que el equipo compita de la mejor manera. El equipo llevaba una buena línea, no es fácil hacer 53 puntos y no se puede desmerecer lo anterior por los altibajos. Tenemos que pelear el 'play off' ahora, que es la aspiración de este club», matizó el argentino.

Jugar en campo contrario o apretar arriba son cosas que espera ver el propio Egea en su equipo también ante el Granada, un equipo que llega al Tartiere segundo en la tabla por «méritos propios» y al que el Oviedo va a intentar ganar como el equipo bueno que también es.

Los carbayones trabajaron a puerta cerrada en la penúltima sesión antes de recibir al Granada (domingo, 20.30 horas), partido que supone la vuelta del argentino al Tartiere y para el que están descartados Omar Ramos y Juan Forlín por molestias y Mossa por sanción.