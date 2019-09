Sergio Egea: «El entrenador es prisionero de los resultados, no busquemos más» Sergio Egea acudió a El Requexón a despedirse de la plantilla azulona. / Eloy Alonso El técnico, que no iba a hacer declaraciones, quiso despedirse también de la prensa y la afición MARÍA SUÁREZ Lunes, 16 septiembre 2019, 11:45

El hasta el domingo técnico del Real Oviedo, Sergio Egea, acudió esta mañana a las instalaciones de El Requexón a despedirse de plantilla y trabajadores, y, aunque no estaba previsto que hiciera declaraciones, quiso tener unas últimas palabras para la afición en su despedida de la prensa que cubre habitualmente la información del Real Oviedo.

«Sabemos que en esta profesión cuando un entrenador no da resultados se termina un proceso. Así que, por tanto, no hay que buscarle más vueltas. Vine con la máxima ilusión a Oviedo y he sido tratado fenomenal. Estoy muy agradecido a toda la gente y a esta afición, por la que se sufre mucho. Deseo lo mejor a todos, sobre todo para la afición que sufre tanto por este equipo«, comentó el argentino.

Egea, en su línea habitual también al frente del vestuario, se mostró positivo respecto a las posibilidades de revertir la situación de un bloque al que deja colista.

«Este club va a ir para arriba porque es un gran club y tiene una gran plantilla, son grandes profesionales. A partir de hoy no haré más declaraciones, solo puedo agradecer, en lo negativo y en lo positivo, todo lo que me han apoyado. El entrenador es prisionero de los resultados, no busquemos más, porque cuando no se gana el técnico es la diana«, concluyó el ex entrenador azul, deseando que no se busquen más lecturas a su cese.