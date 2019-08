Sergio Tejera y Bárcenas, bajas seguras en el equipo para Anduva Instante en el que el árbitro expulsa a Tejera. / ORIHUELA A la expulsión de Tejera en el Fernando Torres se une la baja de Bárcenas, que viajará para unirse a la Selección de Panamá a lo largo del día de hoy M. SUÁREZ FUENLABRADA. Domingo, 1 septiembre 2019, 03:37

A la dificultad de afrontar la cuarta jornada con un solo punto en el casillero el Real Oviedo tendrá que asumir un nuevo inconveniente: las ausencias.

Sergio Tejerá será baja segura tras su expulsión en el partido de Fuenlabrada, pero no será el único en no poder ser convocado para enfrentarse al Mirandés, ya que Bárcenas tampoco estará a disposición de Sergio Egea.

El panameño confirmó tras el partido que se iba directamente con la Selección Panameña, con la quejugará dos partidos a partir del 5 de septiembre con motivo de la Liga de Naciones Concacaf. Antes de irse él y el central Alejandro Arribas valoraron las sensaciones de irse vacío de la visita a Madrid.

«Es difícil de asumir llevar tres partidos en la misma tónica. Hay que hacer algo porque no podemos dañar el trabajo de todo el partido en los últimojs minutos», explicó un Bárcenas que delega en el entrenador carbayón la posición en la que le haga jugar, en el centro o tirado a banda. Arribas, por su parte, recordó que la competición acaba de arrancar y pidió tranquilidad para seguir trabajando.

«Esto es así y ya nos ha pasado más veces, el fútbol va sobre meterla no sobre quien juega mejor. No somos capaces de rematar los partidos y hay que cambiar eso para que no nos siga pasando.Se trata de cómo termina no de como empieza», analizó el madrileño.

El central también hizo hincapié en la concentración y matizó que ese aspecto, como el táctico, es algo que «se entrena» y del que hay que aprender para llegar al final de los partidos «concentrados».