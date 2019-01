Tejera: «La victoria te da confianza para poder mirar hacia arriba»

El Real Oviedo enterró en Los Pajaritos una serie de cuatro jornadas sin sumar los tres puntos al cosechar un triunfo que el conjunto carbayón «necesitaba», como reconoció ayer Tejera. Una victoria para crecer, como espera el centrocampista de Nou Barris, que considera que el cambio fundamental de los azules en Soria residió en «el acierto de cara a gol».

«El equipo venía haciendo buenos partidos y creando ocasiones, pero no acabábamos de meterla y el otro día entró», apostilló el mediocampista barcelonés, que no ocultó que «la victoria al final te da esa confianza para poder estar un poquito más tranquilo y poder mirar más hacia arriba». Una ambición que no choca con la mentalidad cortoplacista de «ir partido a partido», enfocados solamente en el duelo contra un Tenerife hostigado por las brasas del descenso, inmerso en una situación clasificatoria que según Tejera «no refleja para nada lo que es».

«Ese equipo está hecho para luchar por los puestos de arriba y creo que en esa segunda vuelta van a cambiar esa imagen», expuso el barcelonés, que haciendo un balance de la primera vuelta del campeonato liguero que concluirá este fin de semana cree que los azules han hecho «las cosas muy bien», pero reconoce que les ha faltado «ese puntito de acierto de cara a gol en algunos momentos y tener la regularidad de enlazar más partidos puntuando». Una discontinuidad de resultados que está lastrando al conjunto carbayón en el primer curso en el Carlos Tartiere de Tejera, que está haciendo gala de su versatilidad. «Había jugado antes tanto en banda como de mediapunta. Es verdad que tan seguido no había cambiado de posición, pero estoy cómodo donde quiera el míster ponerme e intentaré ayudar», expuso el canterano del Espanyol, al que su técnico pide «mucho trabajo» y que trate de «ayudar tanto en defensa como en ataque».

Síguenos en: