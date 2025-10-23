Sibo, jugador del Real Oviedo: «No podemos pensar en los puntos que se fueron»

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 23 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

«No podemos pensar en los puntos que se fueron, hay que estar listos para morder en el campo ante el Girona». El mensaje de Kwasi Sibo es el de una persona que quiere pasar la página del pasado para centrarse en el presente y aspirar a un futuro mejor, eso sabiendo de los problemas que tendrán el sábado: «El Girona tiene buen equipo y jugadores que destacan individualmente. Tenemos que morir en el campo para sacar puntos, tenemos equipo para conseguirlo»

Sibo no estaba en Real Oviedo cuando se precipitó el relevo en el banquillo y fue otro de los sorprendidos: «Estaba en Ghana, desperté en la cama y vi el cambio de míster. Esto es fútbol, puede pasar en cualquier momento. Paunovic es un gran entrenador y Carrión también, lo estoy conociendo tanto a él como su forma de trabajar». Ahora, toca adaptarse a los nuevos métodos: «Todo entrenador tiene su método de trabajo. Carrión es muy tranquilo, habla mucho con los jugadores tanto antes como después de los entrenamientos».

Esté quién esté en el banquillo, el equipo debe cambiar la dinámica cuanto antes: «La situación es difícil, pero tenemos fuerza para cambiarla. Esta semana se ha trabajado bien y podemos hacerlo». Además, el centrocampista africano sabe que tendrán un aliado fuerte: «Tenemos los mejores aficionados y nos ayudarán en todo, eso el jugador lo nota».

Desde que llegó a Oviedo todo han sido buenas noticias para Sibo: «Las cosas que me han pasado en la vida este año son increíbles. El camino es largo, tengo 27 años y ahora me pasa esto. Fui con la selección para ayudar, todos los jugadores tienen ese sueño y mi familia y amigos están contentos y orgullosos». Ghana está clasificada para el Mundial y él no quiere perdérselo: «Necesito seguir trabajando. El Mundial es lo mejor que te puede pasar y necesito jugar muchos partidos y minutos para ayudar al Oviedo y también estar preparado para el verano».

