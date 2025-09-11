Sibo: «Cumplí un sueño con Ghana y quiero seguir muchos años en el Real Oviedo»
El centrocampista ghanés regresó en condiciones de su estreno internacional
Oviedo
Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:18
Kwasi Sibo atraviesa un momento clave en su carrera deportiva. El centrocampista del Real Oviedo no solo ha debutado con la selección de Ghana, sino que además se siente plenamente integrado y feliz en el club carbayón, donde asegura haber encontrado «mi puta casa».
El jugador relató con emoción cómo recibió la llamada de su selección: «Yo no tenía ni idea de nada, estaba en casa y me llamaron. Soy un chico siempre preparado y listo. Todo fue muy rápido, fui y disfruté con mi país, de poder estar con mi gente». Para Sibo, aquel instante fue la materialización de un sueño: «Cuando estaba allí solo pensaba en cumplir lo que había soñado de niño, y ganar a Mali porque era muy importante para toda la gente de mi país».
El ghanés quiso destacar también el apoyo recibido desde su llegada a Oviedo: «Estoy muy agradecido a este club, por cómo me recibieron y lo mucho que me han ayudado. Todo han sido cosas buenas en mi vida y les estoy muy agradecido por todo. En mi cabeza solo está seguir aquí muchos años porque esta es mi casa».
Consciente del reto que supone competir en Primera División, Sibo explicó que vive con serenidad la exigencia: «Si estás arriba necesitas trabajar duro. Entrenar bien, descansar, cuidar el cuerpo y la mente, porque esta es la mejor liga del mundo. Yo siempre intento mantener la mente positiva, trabajar muchísimo y tener fe en Dios. Era cuestión de esperar mi momento, y ahora todo cambia en mi vida, en mi carrera. Es una bendición».
Con contrato hasta final de temporada, Sibo no esconde su deseo de seguir vistiendo de azul: «Me siento muy bien aquí, la gente me quiere y yo a ellos. Esta es 'mi puta casa' y quiero seguir aquí muchos, muchos años».
