«Siempre es un honor volver a casa» Michu estrecha la mano al presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, durante su presentación oficial como secretario técnico azul. / ELOY ALONSO Michu, presentado como nuevo secretario técnico, tiene la esperanza aún de lograr el ascenso | El ovetense afronta esta etapa con «mucha ilusión» y deja claro que el día que sienta que no pueda ayudar al club dará un paso atrás como ya hizo cuando era jugador RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 13 abril 2019, 05:14

Cuando hace un par de temporadas las lesiones hicieron a Michu decir basta, no parecía que su vuelta al Real Oviedo iba a estar tan próxima. Tampoco que fuera para volver en un puesto de tanta responsabilidad como el que ahora va a ocupar en el club, donde se encargará de la parcela deportiva.

El ovetense fue presentado ayer como secretario técnico del conjunto carbayón y en su puesta de largo dejó claras varias cosas. La primera de ellas fue que confía en que el equipo todavía pueda entrar en la pelea por el ascenso, ya que dijo que ve al equipo «en condiciones» para luchar por estar en el 'play off'. También dejó entrever que su política será continuista, siguiendo por tanto la hoja de ruta marcada por su antecesor, Ángel Martín, para el que tuvo palabras de elogio.

Michu dejó claro que afronta esta nueva etapa en el club con «mucha ilusión» porque para un oviedista como él «siempre es un honor volver a casa». Agradeció, en este sentido, que le hubieran dado la oportunidad de volver a su equipo. Esa vuelta es algo que siempre tuvo en sus planes el que fuera centrocampista azul: «Siempre dije cuando me fui que siempre que estaríamos en contacto y que sería un honor volver a ayudar al Oviedo en lo que pueda». Al igual que hizo cuando regresó como jugador, insistió en que llega para sumar y que el día que vea que no puede ayudar al Oviedo «no tendré ningún problema en volverme a mi casa».

En cualquier caso, Michu insistió en que para él es «un honor» volver y que por ello está muy feliz. Esa felicidad tiene también un plus de exigencia explicó el exjugador: «Es mi equipo y es una responsabilidad extra, porque soy aficionado de este equipo desde pequeño».

Volver es para Michu un reto distinto al que tuvo en sus dos etapas anteriores. Se refirió a su anterior regreso como futbolista reconociendo que las cosas «no me salieron del todo bien». Regresar a la entidad, supone para el exfutbolista «un reto muy importante» que acepta «con mucha confianza».

Respecto a cómo se fraguó su vuelta al club ovetense, el nuevo secretario técnico confirmó que «siempre he estado en contacto con Joaquín del Olmo y con las personas que hay en el Real Oviedo. Siempre me han transmitido que era mi casa y que tenía las puertas abiertas». Por ello, cuando surgió la oportunidad, con la marcha de Ángel Martín al Getafe, no dudo en aceptar el desafío con el objetivo de «ayudar en lo que pueda».

Tras colgar las botas como jugador, el excentrocampista explicó que se dedicó a formarse, realizando el curso de director deportivo de la Federación Española y en la actualidad se está sacando el título de entrenador. Ahora, afronta una nueva etapa dentro del mundo del fútbol y de su club para el que considera que está suficientemente «preparado».

No oculta el ovetense que no acumula una gran experiencia en los despachos, ya que únicamente ha desarrollado esta faceta en el Langreo, club al que estaba ligado hasta hace unas semanas. Michu considera que eso no supondrá un problema ya que tiene claro que la experiencia «no te garantiza nada, es cierto que tengo poquita, ya que solo tengo los meses del Langreo. Si la experiencia garantizase que fuese a salir bien aquí sentado habría gente de cierta edad». La falta de experiencia la suplirá, observó, «con una gran ilusión».

Lo que está claro es que Michu llega a un equipo que conoce perfectamente. Por eso, sus primeros días en el club han sido más sencillos: «Conozco de la plantilla a muchos futbolistas. También tengo una buena relación con el míster». Ese conocimiento es en el que se basa para asegurar que es optimista ante lo que resta de temporada: «Creo que el Oviedo tiene opciones muy reales de poder competir para ascender esta misma temporada».

En ese sentido, aprovechó para referirse a una de sus primeras vivencias en la nueva etapa. En concreto, se refirió al partido ante Las Palmas, en el que el equipo encajó un gol en el añadido que le hizo perder dos puntos: «Viendo entrar a los futbolistas y al cuerpo técnico, cuando termina el partido con empate con lágrimas en los ojos, me hace estar muy tranquilo con la gente que defiende esta camiseta». Por ello insistió en que «las opciones son reales están intactas, nos va a salir bien. Llevan cinco días preparando el partido contra el Córdoba y nos va a salir bien», dijo el nuevo secretario técnico sobre las posibilidades de entrar en el 'play off'.

Una de las ventajas para Michu es que el trabajo en la plantilla de la próxima temporada está avanzado. «Las valoraciones las podemos hacer a final de temporada», indicó antes de añadir que ahora lo importante es apurar las opciones de ascenso: «El Oviedo tiene opciones reales de poder competir el año que viene en Primera y vamos a exprimirlas al máximo».

«Hay un grueso de jugadores renovados y está muy bien hecho, eso demuestra que hay trabajo detrás», expuso Michu, que bromeó al asegurar que «hay muchas cosas en el ordenador, pero toca esperar». «Faltan nueve jornadas», recordó el nuevo secretario técnico azul, que elogió a su predecesor, Ángel Martín, del que dijo que es «un profesional como la copa de un pino y ha hecho las cosas muy bien». «Estamos agradecidos», aseguró.

Una aspiración de los aficionados es el regreso al club de jugadores como Cazorla, Adrián y Mata. «Son futbolistas que están en competición europea, dos jugando Champions y otro Europa League», recordó Michu, que agregó que el club siempre tiene las puertas abiertas para ellos. «Para nosotros sería un honor, pero estamos hablando de futbolistas que nos quedan un poco lejos. Ojalá vistan algún día la camiseta del Oviedo», señaló.

Respecto a sus intenciones para la parcela deportiva del club indicó que «acabo de aterrizar hace poco tiempo. De momento está funcionando bien, a ver si podemos mejorarlo y siempre estamos abiertos».

Michu estuvo acompañado en la presentación por el presidente, Jorge Menéndez Vallina, que indicó que Michu es «una persona para nosotros muy especial». «Estamos muy contentos de que esté aquí. Las grandes empresas, aparte de talento, fichan buenas personas», señaló.