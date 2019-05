Un sistema que requiere la ayuda en defensa de todos El defensa azul destaca que con cuatro defensas es necesario que el equipo esté más junto para no dejar espacios OVIEDO. Miércoles, 1 mayo 2019, 07:19

En su primer encuentro al frente del equipo, el técnico Sergio Egea optó por jugar con una defensa de cuatro, con otros tantos centrocampistas y dos delanteros. Al contar con un jugador menos en la zaga, se requiere una mayor aportación de todos los componentes del equipo en las tareas defensivas.

«La presión la debe hacer todo el equipo, ir todos a muerte para que no saquen el balón jugado y los de atrás lo tengamos más fácil», explicó Javi Hernández, que añadió que la idea era que el balón estuviera lo más alejado posible de la portería de Champagne. «Nuestra intención era apretar arriba, que ellos no salieran cómodos», manifestó.

El nuevo dibujo exige cosas diferentes a los centrales, que no cuentan con un libre para corregir posibles errores. «Cambia un poco porque tienes uno menos atrás, no tienes tantas ayudas y tienes que correr un poco más», dijo el oviedista, aunque tiene claro que «si la defensa y el equipo están juntos no tiene que haber muchos espacios y correr tanto».