«Estamos en una situación privilegiada»

Sergio Egea ha vuelto a lanzar un mensaje de optimismo en vísperas de jugar un partido clave para seguir aspirando a meterse en las plazas de 'play off'. El técnico destacó ayer, una vez más, la buena predisposición de sus jugadores y la importancia del partido tanto para los suyos como para el Tenerife, que trata de salir de la zona baja de la clasificación, en el que la presión de los locales se contrapone con la ilusión de los suyos que pelean por alcanzar el gran objetivo del curso.

El técnico del conjunto azul dejó claro ayer que pese a las bajas de jugadores habitualmente titulares, como son los sancionados Javi Hernández, Christian Fernández y Saúl Berjón, el partido de mañana se afronta «de la mejor manera», ya que entiende que son un «equipo ganador» en el que cualquiera puede jugar y hacerlo a buen nivel. El entrenador está satisfecho con la disposición de sus jugadores a la hora de entrenar y competir cada día, algo que le hace ser muy optimista y viajar a tierras canarias «con mucho respeto por el Tenerife, pero a buscar los tres puntos», dijo.

En este sentido, el técnico volvió a decir que desde que ha llegado se ha encontrado «un plantel muy comprometido, que trabaja a unas velocidades altísimas, que después de cada entrenamiento hay que decirles gracias por lo que se entregan y juegan, es un grupo muy ganador», comentó.

Más Real Oviedo «Los jugadores del filial compiten muy bien»

Sergio Egea considera que los suyos son «muy buenos profesionales» y que eso es algo que él les recalca cada día: «No es fácil esta Liga y la posición que ocupan tampoco, queremos estar siempre mejor, pero estamos en una situación muy buena». El técnico se refirió a la buena posición de los suyos en la clasificación recordando que hay otros equipos con mucho potencial que «nos miran hacia arriba, por lo que yo personalmente y el cuerpo técnico, le damos las gracias a los chicos por todo lo que nos dan».

El partido de mañana servirá para aclarar las opciones de los dos contendientes de cumplir con sus objetivos de la temporada, en el caso de los ovetenses meterse en el 'play off', mientras que los tinerfeños alejarse de la zona de peligro en la que se han metido, pese a partir como uno de los equipos con opciones a estar en la zona alta. Por eso, Egea reconoce que la trascendencia del choque es grande para ambos conjuntos «es muy importante para los dos, no cabe duda que es más trágico un descenso de categoría. Nosotros buscamos el 'play off' lo que se merece Oviedo, un equipo ganador».

El técnico del conjunto carbayón considera que la situación del equipo es buena: «Lo están haciendo muy bien los chicos, llevan sesenta puntos, hay que ser positivos, sumar, con autoestima». No obstante, reconoce la complejidad del encuentro por la situación del rival que es «límite» y que se encontrarán con un campo lleno.

Sobre la situación del Tenerife y si es preferible encontrar a un rival tan necesitado, Egea comentó que «nunca se sabe, hay muchas urgencias». Además, cree que «para un club como el Tenerife que se juegue el descenso es bastante duro. Es un equipo conformado para pelear entre los seis primeros». No obstante, el técnico azul prefiere centrarse en los suyos y lo mucho que también se juegan. «Debemos pensar en nuestra situación, que es privilegiada. Estamos en una situación que si ganamos los tres puntos seguimos optando. Hay quepensar en nuestro juego y tener una mentalidad muy fuerte», indicó Sergio Egea.

Abundando en la forma en la que llegan los dos equipos al encuentro, el entrenador oviedista afirma que la presión puede ser mayor para los tinerfeños. «No cabe duda de que tiene más tensión jugarse el descenso porque es una situación límite y un daño muy grande a la institución porque se dejan de recibir muchas cosas. Bajar a Segunda B, un equipo histórico, perjudica mucho».

Ante esa ansiedad que pueden tener los locales, el técnico contrapone la ilusión que deben tener los suyos. «Nosotros luchamos por un privilegio, algo muy lindo. Ellos tienen la ansiedad de que la derrota les puede dejar al borde del precipicio», sentenció.

En cualquier caso, el técnico considera que el choque de mañana será complicado para los dos equipos. «No veo un partido fácil nunca en Segunda División», dijo Sergio Egea, que recordó lo que viene pasando cada jornada: «A todos nos cuesta mucho ganar independiente de la clasificación». Para el entrenador oviedista cada jornada son «partidos distintos, son 90 minutos y el que esté mejor se lo lleva».

Por todo lo anterior, el argentino tiene claro que lo primero que tienen que hacer los suyos es «ganar, sí o sí» y una vez logrado eso será el momento en que se pueda «mirar de reojo el resto de escenarios», concluyó el técnico.