Anquela, entrenador del Real Oviedo: «Tenemos que ser más sólidos»

Anquela reconoce que volver a ganar a domicilio pasa por defender mejor de lo que lo están haciendo | El técnico cree que ante las bajas es el momento de que jugadores menos habituales den un paso al frente y se reivindiquen

El Real Oviedo no gana a domicilio desde el pasado 16 de septiembre, cuando se impuso (0-2) al Lugo, por lo que viaja a Las Palmas con la idea de darle la vuelta a esa situación y reencontrarse con la victoria para seguir acercándose a los puestos altos de la clasificación. El entrenador del conjunto ovetense, Juan Antonio Anquela, tiene claro que para mejorar a domicilio lo que necesita es tener más solidez defensiva. Además, el técnico deberá acomodarse a las importantes ausencias que tiene, ya que no podrá contar con Carlos Hernández, Forlín, Saúl Berjón ni Joselu, todos ellos lesionados.

El entrenador jienense tiene claro lo que hay que mejorar para que vuelvan los buenos resultados lejos del Carlos Tartiere, como sucedió en las primeras jornadas de Liga. «Hay que ser más sólidos, mucho más», dijo antes de asegurar que no tiene reproches para los suyos como visitantes. «De los resultados sí, pero de la actitud que el equipo mantuvo en casi todos los partidos no me puedo quejar», indicó el andaluz, que recordó que en esta categoría «nadie regala nada».

Lo que está claro es que pese a las dificultades que presenta el encuentro de mañana, el equipo viaja con la intención de lograr un triunfo. Anquela comentó ayer que «toca ir a Las Palmas y sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar ante ese rival». El andaluz recordó que «el inicio de campeonato fuera de casa fue bastante bueno; ahora llevamos tiempo sin puntuar, en algunos casos haciendo buenos partidos», pero insistió en que «algo hay que mejorar si queremos conseguir un resultado positivo».

El equipo azul está sufriendo con las lesiones de las últimas jornadas, pero eso no tiene que ser una excusa para Anquela, que entiende que es el momento para los menos habituales. «Hay gente que tiene que jugar, que tiene que dar el paso adelante», manifestó el técnico, que recuerda que «normalmente estamos participando todos, estamos todos enchufados». Por ello, concluyó en este sentido que mañana «le tocará a gente que no estaba jugando y seguro que lo hará bien».

Adaptación

Lo que está claro es que las ausencias condicionan la forma de jugar del equipo y obligan al entrenador a adaptarse a la disponibilidad de futbolistas que tiene. En este sentido, el entrenador asegura que la forma de jugar la tiene muy clara. «Como estamos jugando siempre. Luego si tenemos que modificar algo, lo modificamos. Las lesiones nos obligan a hacer eso», explicó. En relación a ello, el técnico comentó que «a mí me gustaría jugar como yo tengo en la cabeza, pero es imposible porque nos falta gente». Ante eso, lo que intenta es «estar lo más equilibrados posible», destacó el preparador azul.

Las bajas, como la del delantero Joselu, hacen que algún jugador que no estaba teniendo mucho protagonismo en las últimas jornadas, como es el caso del atacante Toché, puedan estar ante su oportunidad de volver al once inicial. Respecto al delantero murciano, Anquela explicó que «solo le digo que esté tranquilo». «Lo único que puedo hacer es ponerlo cuando creo que tengo que ponerlo», señaló el entrenador, que no dio muchas pistas sobre sus intenciones, ni de sistema ni de alineación.

El Real Oviedo se enfrenta mañana a Las Palmas, que viene de un cambio de entrenador y una contundente derrota (4-1) ante el Cádiz, pero que eso no quita que sea, como recién descendido, uno de los candidatos al ascenso. Anquela explicó ayer que en el estreno de Paco Herrera el pasado fin de semana vio a un equipo que «cambió algunas cosas, fue a más ofensivamente, quiso ir a por el partido». Pero sobre todo, el entrenador oviedista destaca el potencial de la plantilla canaria. «En cuanto a futbolistas hizo pocos cambios, porque son todos muy buenos, con experiencia en Primera y no hay más que mirar su trayectoria», aseguró.