«Con tantos goles encajados es complicado ganar» Carlos Martínez debutó como titular el pasado sábado, actuando como defensa central. / MARIO ROJAS El defensa Carlos Martínez, que se estrenó como titular el sábado, cree que el equipo da «buenas señales» y puede ganar en Granada R. J. G. OVIEDO. Lunes, 10 diciembre 2018, 03:02

El conjunto ovetense cortó el sábado su buena racha con la derrota ante el Almería. En el seno de la plantilla se considera la derrota un traspiés, como apuntó el defensa Carlos Martínez, que reconoce que los problemas en defensa es un lastre para sumar.

El defensa navarro, que el sábado se estrenó como titular y lo hizo como central, asegura que han desperdiciado una buena oportunidad para engancharse a la zona alta de la clasificación. «Es una pena. Era una buena oportunidad de seguir en casa con la racha que llevábamos y es más doloroso por la forma en que se produjo, ya que el partido se puso a nuestro favor muy pronto y prácticamente no pudimos saborearlo», señaló el jugador de Tolosa.

Ahora, el defensa cree que lo importante es reponerse cuanto antes del golpe. «Las derrotas siempre afectan», dijo al tiempo que añade que lo importante es «venir el martes con las pilas cargadas, tenemos una salida muy complicada contra el Granada, uno de los mejores equipos, pero eso es una motivación». Insistió en ver ese encuentro como una oportunidad para volver a reencontrarse, ya que entiende que «el equipo está dando buenas señales y después del traspié de ayer tenemos un buen campo para volver a coger sensaciones positivas».

Uno de los problemas en los que está reincidiendo el equipo son los errores defensivos, algo que reconoce el defensa:«Estamos encajando muchos goles. Al fin y al cabo, cuando hablamos de defensas parece que es solo de los defensas, pero es todo». Asume que, mientras, no se corrija eso las cosas serán difíciles «con tantos goles encajados, en una competición como la Segunda es complicado ganar partidos, pero es una de las cosas que nos está costando», explicó.

Otro de los problemas del equipo son las numerosas bajas que acumula, -«te restan potencial» opina-, pero cree que eso debe ser entendido como una oportunidad para los que menos minutos están teniendo y los jugadores del filial «en todos los equipos hay bajas y lo que hay que hacer es intentar que se note lo menos posible». Considera que, además, «es el momento de que otra gente asuma responsabilidades».

Lo que lamenta Carlos Martínez es que en el encuentro del sábado los dos goles llegaron muy pronto y aunque el equipo lo intentó «hubo muchas interrupciones, se jugó muy poco». En cualquier caso, el equipo trata de pasar página y se centra en el encuentro ante el Granada: «Hay que ir allí con todas las ganas del mundo e intentar sacar los tres puntos». Para ello entiende que deben fijarse en lo hecho en el encuentro de la jornada anterior ante Las Palmas. «Íbamos a un campo muy complicado contra un equipo que arriba tiene gente que puede desequilibrar el partido en cualquier momento, el equipo está capacitado para ir y ganar».

Respecto a su posición, en el centro de la defensa, reconoció que «está claro que en la posición de lateral me siento más cómodo porque es en la que siempre he jugado», no obstante, afirma que «no tengo ningún problema, pero también llevaba mucho tiempo sin jugar de titular». Además espera poder tener minutos para adquirir ritmo después de su inactividad y poder ayudar al equipo.