El técnico azul se deshace en elogios a Bárcenas por su nivel y compromiso «Lo querría siempre en mi equipo porque es un tío honrado», indica sobre el panameño, al que tendrá que buscar un sustituto en Elche I. A. Viernes, 8 febrero 2019, 02:11

Por sanción, debido a la quinta cartulina amarilla de la temporada que vio en el choque ante el Cádiz, Juan Antonio Anquela no podrá tener a su disposición mañana a Bárcenas, al que halagó por «el nivel» que está demostrando y su «compromiso». «No soy de muchos elogios, pero este chico se los está ganando por méritos propios», expresó el técnico azul, que indicó que «lo único» que espera es no equivocarse con su relevo y conseguir que «la persona que entre dé el nivel que estaba dando Yoel, que no es fácil».

Anquela indicó con ese gracejo andaluz que a menudo aflora en él cómo afronta el proceso para suplir la ausencia del panameño. «Si necesito a un zapatero, llamo a un zapatero. Si necesito a un ingeniero, llamo a un ingeniero. Y si no lo tengo, a uno de esos al que le hayan dado el título como se dan ahora», expresó el jienense, que eludió pronunciarse de forma directa acerca de la opción de compra que tiene el club sobre el panameño, pero aseguró que «a Bárcenas lo querría siempre porque es un tío honrado». «Este chico quiere. Ha tenido un detalle que no sé si se ha valorado lo suficientemente», expuso sobre su renuncia a la convocatoria con Panamá «cuando el Real Oviedo le necesitaba».