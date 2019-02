Tejera espera seguir «mucho tiempo» en Oviedo y cree que puede «mejorar»

En su primera temporada en el Real Oviedo, Sergio Tejera ha conseguido erigirse como el metrónomo del conjunto carbayón a base de creatividad con balón y un despliegue físico en labores defensivas que le han otorgado el afecto de la grada del Carlos Tartiere. «No conocía Oviedo y me ha sorprendido mucho», afirmó el centrocampista de Nou Barris frente a la cámara de Real Oviedo TV en un paseo por el Campo San Francisco en el que expresó sus sensaciones dentro y fuera del campo en los meses transcurridos desde su llegada al club hasta la fecha.

«Estoy muy feliz. Desde el primer momento me he sentido muy arropado por mis compañeros y además ahora que las cosas están yendo como todos queríamos, mucho más», señaló el barcelonés, inconformista pese a su elevado rendimiento. «Soy muy exigente conmigo mismo, creo que siempre se puede mejorar y voy a intentar seguir aportando todo lo que pueda al equipo con trabajo», indicó el catalán, que insta a explotar el plus que les otorga la afición en los encuentros de los azules como locales.

«Cuando he venido de visitante el Tartiere impone y tenemos que aprovechar eso. Cuando vienen los rivales a nuestro estadio, ese respeto que nos pueden tener de inicio hay que aprovecharlo a nuestro favor», expuso el mediocampista forjado en la cantera del Espanyol, inmerso por las tardes en el curso para obtener la titulación de entrenador. «Es algo que está ahí y nunca está de más tener esas cosas», precisó el catalán, que aseguró que tenía «ganas de volver a jugar en el norte» tras una grata experiencia en Vitoria con el Alavés. «Estoy encantado y espero estar mucho tiempo aquí», afirmó Tejera, que destacó el buen ambiente que se vive en el vestuario del conjunto carbayón. «Hemos formado un gran grupo y esa es una de las claves de que las cosas estén yendo bien», aseveró.