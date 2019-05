Real Oviedo. Tejera: «El Oviedo merece dejar de quedarse a las puertas de play off»

El Real Oviedo cerró la puerta de El Requexón en su penúltima sesión preparatoria antes de jugarse sus opciones de play off Tenerife (domingo, 18:00 horas). Los azules saben que no hay margen y que con sólo nueve en juego y a tres del sexto puesto, no pueden perder. El propio Sergio Tejera, que salió en rueda de prensa tras la sesión matutina, reconoció que no vale nada que no sea ganar pero matizó que se trata de un reto «muy bonito» que el club se merece conseguir.

«El Oviedo merece dejar de quedarse a las puertas del play off, son varios años acabando en las posiciones inmediatamente posteriores a la promoción y este club se merece alcanzarlos ya», contextualizó el catalán.

Tejera, que ya vivió la ardua pelea por la permanencia en las filas del Nástic, explicó que según se lo tome el Tenerife -en esa misma situación- puede ser una verdadera presión para el vestuario chicharrero o una motivación más. En cualquier caso, matizó el centrocampista, el vestuario azul está concentrado en sí mismo y deseando transmitir su confianza en sí mismo a la afición.

«Vamos a darlo todo hasta el final, y este domingo iremos a por los tres puntos desde el principio. Ese es el mensaje del entrenador y del vestuario desde el primer día. La afición ha de estar con nosotros y confiar, porque juntos vamos a ser más fuertes y el camino para lograrlo es ir de la mano», concluyó el futbolista azul.

Con esas ganas e ilusión de las que habla el propio Tejera trabajó el equipo sobre el césped de El Requexón en la penúltima sesión en tierras asturianas. En el grupo de trabajo salieron de inicio los mismos jugadores que en la sesión del miércoles: la primera plantilla con la única ausencia de Javi Muñoz, y los jugadores del filial Viti, Jimmy, Javi Hernández, Steven, Josín y Borja Sánchez.