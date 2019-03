Tejera: «Tenemos que volver a ser un equipo muy intenso en casa»

El centrocampista Sergio Tejera está siendo una de las sorpresas más agradables de la temporada en el conjunto ovetense, convirtiéndose en una de las piezas claves del equipo. El catalán, que ayer recibió el premio al mejor jugador del pasado mes de febrero, no podrá estar el domingo ante el Nástic, por sanción, un partido en el que, asegura, «espera que se vuelva a ver un equipo intenso».

El medio quiso ayer desdramatizar la derrota sufrida el pasado sábado en Son Moix, ya que aunque no oculta que se fueron «muy jodidos» porque pensaban que «era una buena oportunidad para engancharnos de verdad ahí, pero no salieron las cosas». Sin embargo, tiene claro que no sirve de mucho darle vueltas a lo sucedido: «Tenemos que pasar página, ver los errores que cometimos que fueron muchos y que no se vuelvan a repetir. Tuvimos un mal día donde no nos salieron las cosas», pero insistió en que «no hay que volverse locos».

En ese sentido, recuerda que ha sido solo un borrón dentro de la buena dinámica en la que estaban. «Venimos de muchos partidos haciendo las cosas bien, sacándolos adelante y tenemos que volver a ese camino», comentó el medio que tras jugar la pasada semana ante un exequipo no lo podrá hacer esta ante otro de ellos.

Ahora, para Tejera, lo importante es pensar en el encuentro del domingo, ante un rival que aunque está en la zona baja llega al Carlos Tartiere tras ganar a uno de los equipos de 'play off' como es el Albacete. Por ello, el jugador asegura que «el equipo y todos nos tomamos el partido al máximo nivel. El Nástic va a venir necesitado a competir y a llevarse los puntos de aquí. Va a ser un partido muy complicado» y ante eso apela a «volver a ese equipo intenso en casa». También cree que llega «un mes bonito» con rivales de arriba.

Sobre el hecho de perderse el próximo partido, reconoce que lo lleva «mal, porque estar fuera no le gusta a ningún jugador», pero recuerda que el resto de compañeros están disponibles y el técnico tiene donde elegir.

En lo personal, valora el transcurso de la temporada y lo hace con buena nota. «Desde que llegué llevo un año muy a gusto, las lesiones me están respetando e intento para ayudar al equipo» y también entiende que el equipo está bien: «Llevamos dos meses, desde que empezó el año, muy bien y es un premio para el equipo». Finalmente, sobre los distintos sistemas que está utilizando el entrenador, explicó que «todos estamos acostumbrados a jugar con los dos sistemas, aunque el otro día no salieron las cosas» y recuerda que «empezamos jugando así y el equipo juega muy bien. El otro día, el rival planteó el partido muy bien y no tuvimos ideas para solucionarlo».