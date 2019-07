«Tener mentalidad fuerte favorece al grupo» El defensa Mossa considera que la presencia de canteranos en el equipo es un plus porque son jugadores que sienten el club R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 23 julio 2019, 00:56

El defensa Mossa, que cumple su tercera temporada en el Real Oviedo, aseguró ayer que no considera que hablar de ascenso sea una presión añadida y que favorece que se forme una mentalidad ganadora en el grupo. El valenciano tiene claro que lo importante es «tener los pies en el suelo», pero que si el entrenador dice que el objetivo es pelear por el ascenso sirve para que «tengamos una mentalidad fuerte que favorece al grupo».

Además, recordó que están en un club en el que siempre «se nos exige el máximo y esa tiene que ser la mentalidad». Por ello asume que tienen que prepararse para «competir con los mejores» y que «mas allá del caché del futbolista, es cuestión de la mentalidad. El míster cree mucho en eso y es positivo que nos haga sentir ganadores».

Respecto a cómo ve al equipo, señaló que «a día de hoy el grupo es buenísimo», pero entiende que ahora eso es fácil. «Lo importante es que estemos así cuando empiece la competición, cuando vengan cosas negativas que es cuando se ven los grupos», explicó.

Mossa entiende que están en la «fase de construir un equipo» y sobre todo fomentar la unión entre todos para poder afrontar mejor las adversidades que llegarán en algunos momentos de la temporada y «tener claro que lo importante es el colectivo».

Sobre la numerosa presencia de jugadores procedentes del filial, destacó que les conoce y no le sorprende que estén en el equipo y que «siempre es un valor añadido que en una plantilla haya gente de la casa». «Son de aquí, sienten el equipo desde que son pequeños y eso tiene que ser un plus», precisó. En lo personal, aseguró que «hay épocas mejores y peores, el primer año se me dio bien y me dio un 'status'». «El año pasado tampoco fue tan mal, jugué 30 partidos y metí dos goles», concluyó.