A la tercera tiene que ser la vencida

Tras las dos primeras derrotas del curso, el Real Oviedo busca esta tarde (19 h.) ante la Real Sociedad sumar sus primeros puntos de ... la temporada y comenzar a coger el pulso a la categoría. Los azules ya se enfrentaron a dos de los equipos más fuertes de la categoría y ahora reciben a otro de los conjuntos que puede pelear por estar cerca de la zona alta.

Paunovic ha tenido una semana más para continuar con la integración de los nuevos fichajes. Entre ellos, todo apunta a que Dendoncker seguirá siendo titular, mientras que el resto deberá esperar su oportunidad desde el banquillo.

Los azules pagaron hasta ahora muy caros los errores que han cometido, tanto frente al Villarreal como ante el Real Madrid. El Real Oviedo, en palabras de su entrenador, esperan haber aprendido la lección.

En principio se esperan pocas novedades en el once y todo indica que el técnico regresará a la defensa con dos centrales de inicio, aunque eso suponga que en el banquillo se queden otros tres.

El primer paso que tienen que dar los ovetenses en el encuentro de esta tarde es marcar el primer gol en su retorno a Primera. Los azules, en los dos primeros partidos desperdiciaron incluso un penalti, lanzado por Salomón Rondón ante el Villarreal.

La principal duda que tiene ahora Paunovic está en el centro del campo, ya que regresa Reina, tras cumplir un encuentro de sanción, y Colombatto ha completado la semana de entrenamientos con normalidad y ha dejado atrás su lesión. A eso se suma que Dendoncker acumula su primera semana completa de trabajo con el grupo y Ovie Ejaria sigue acumulando sesiones para acercarse a su puesta a punto.

Esto podría provocar que el técnico adoptara una decisión poco habitual desde su llegada, que sería dejar en el banquillo a Sibo, hasta ahora una pieza clave para el serbio. Eso supondría un retoque en el centro del campo, que tendría a Dendoncker, como pivote defensivo y luego por delante las alternativas son variadas. Una de las posibilidades es una pareja formada por Reina e Ilic, aunque también podría tener su oportunidad Ovie Ejaria, tras su debut el pasado domingo.

En la defensa todo apunta a que se mantendrá en el centro la misma dupla de la pasada temporada, con David Costas y Dani Calvo. En ese caso quedarían en el banquillo Oier Luengo, Bailly y David Carmo, ya que se espera que la última incorporación azul figure en la convocatoria. En el caso de que el técnico se decantara por los tres centrales la duda estaría entre Oier Luengo y el estreno de Bailly.

Lo único que parece claro es que, en las bandas del centro del campo, estarán Hassan y Chaira, en busca de la profundidad que ambos otorgan al equipo cuando juegan. También podría entrar Ilic en el costado derecho y eso supondría la titularidad de otro centrocampista, como Ovie Ejaira.

En la delantera, todo apunta a la continuidad de Salomón Rondón, tal y como había sucedido en los dos primeros partidos de liga. El técnico ha confiado en el venezolando, dejando a Fede Viñas como revulsivo para el segundo tiempo. El Carlos Tartiere volverá a rozar el lleno, como en las últimas jornadas, con el fin de impulsar a su equipo hacia los primeros puntos del curso.