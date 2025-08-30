El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla ovetense realizó ayer el último entrenamiento de la semana en el Carlos Tartiere antes de recibir esta tarde a la Real Sociedad en busca de los primeros puntos. EFE
Real Oviedo

A la tercera tiene que ser la vencida

El Real Oviedo busca esta tarde sumar los tres primeros puntos de la temporada frente la Real Sociedad con el apoyo de su afición

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Tras las dos primeras derrotas del curso, el Real Oviedo busca esta tarde (19 h.) ante la Real Sociedad sumar sus primeros puntos de ... la temporada y comenzar a coger el pulso a la categoría. Los azules ya se enfrentaron a dos de los equipos más fuertes de la categoría y ahora reciben a otro de los conjuntos que puede pelear por estar cerca de la zona alta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A la tercera tiene que ser la vencida

A la tercera tiene que ser la vencida