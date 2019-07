Real Oviedo Toché: «El Real Oviedo es el equipo más importante en mi carrera» SEMEYAPRESS El murciano agradeció al club y a sus responsables, a los compañeros y a la ciudad todo lo que le habían dado estos cuatro años RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Jueves, 25 julio 2019, 14:33

El delantero Toché se despidió hoy tras cuatro temporadas en el Real Oviedo, asegurando que el conjunto azul había sido «el equipo más importante en mi carrera». El murciano agradeció al club y sus responsables, a los compañeros y a la ciudad todo lo que le habían dado estos cuatro años.

El murciano solo tuvo palabras de agradecimiento en su despedida y recordó que cuando llegó al club había firmado por una sola temporada «sin saber siquiera como iba a ser esto. Te presentan un proyecto y no sabes si has acertado o no» y ahora tiene claro que haber fichado por el conjunto azul «es el mayor acierto de mi carrera. El tiempo me ha dado la razón».

Además, afirmó que no se sabe la grandeza del club hasta que estás en él y recordó como uno de los momentos con los que se queda de su paso por el equipo, el gol marcado en El Molinón. El delantero reconoce que «fue un gol relativamente feo, porque viene de rebote, pero sobre todo quedará lo que significó para la gente». También se refirió a la celebración, mostrando el brazalete «a día de hoy, no sé cómo surgió, ni como se me pasó por la cabeza. Me siento orgulloso de que esa celebración que representara a todos los oviedistas y es la imagen de esos cuatro años».

Lo que si reconoce es que se va con la espina de no haber logrado el ascenso o meterse en el ´play off´, algo que está convencido que se logrará por la evolución del club. Además dijo que cuando se reunió con Michu al final de temporada «sabíamos que había acabado un ciclo, que los dos teníamos claro que no iba a seguir, que era lo mejor para las dos partes».

Otro aspecto que resaltó fue la importancia de haber sido capitán la pasada temporada «llevar el brazalete de este equipo ha sido una de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera. Lo he intentado llevar con el mayor honor que he podido». Sobre su futuro dijo que su idea es jugar un par de años más, que la opción de Cartagena es real, pero que esperará, ya que tiene propuestas de Segunda.