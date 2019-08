«Estamos tranquilos porque vamos por el buen camino» El centrocampista Tejera, durante las pruebas de esfuerzo que realizaron ayer los futbolistas azules en Las Caldas. / PABLO LORENZANA El centrocampista Tejera considera que la evolución del equipo está siendo buena y que el gol llegará «ya que el equipo genera ocasiones» R. J. G OVIEDO. Sábado, 3 agosto 2019, 02:45

Uno de los jugadores llamados a liderar al Real Oviedo de la próxima temporada es el centrocampista Sergio Tejera. El mediocentro, que afronta su segunda campaña en el conjunto ovetense, es optimista con la evolución del equipo desde el inicio de la pretemporada.

El jugador, que ayer realizó las pruebas de esfuerzo, se mostró cofiado en la evolución del equipo y cómo se está desarrollando la pretemporada: «Estamos tranquilos con el trabajo que hacemos, vamos por el buen camino».

Tiene claro Tejera que no hay que prestar demasiada atención a los resultados de los partidos amistosos disputados hasta ahora, que no dejan de ser, en su opinión, un entrenamiento más. En ese sentido, entiende que es algo habitual. «Pasa en todos lados. Es normal que se miren los resultados, pero desde dentro sabemos el trabajo que estamos haciendo», explica antes de recordar que a los partidos disputados hasta ahora se llega con una carga de trabajo importante y eso «no tiene nada que ver respecto a cómo vamos a competir en la Liga».

Tejera está ilusionado con el inicio del campeonato: «Estamos con ganas de que empiece la Liga, cada vez se ve más cerca y seguimos trabajando muy duro». En este aspecto considera que la evolución del conjunto es buena. «El equipo, semana a semana, va mejorando, se va viendo y solo queda seguir trabajando».

El equipo ha disputado hasta ahora cuatro amistosos y solo ha ganado en uno de ellos, pero eso no es algo que les preocupe a los jugadores. «La idea es ir semana a semana mejorando en todos los aspectos» explica Tejera. Además, se refirió al partido del pasado miércoles, ante el Lugo, en el que cree que «el equipo hizo un buen partido». Para realizar esas manifestaciones, el centrocampista se basa en que «creamos ocasiones, aunque igual no tuvimos acierto de cara a gol pero hay que quedarse con lo positivo porque crear tantas ocasiones no es fácil».

También considera que el trabajo de la pretemporada está dando sus frutos y por ello están «bien físicamente».

El principal problema que está acusando el equipo hasta ahora es la falta de acierto en el gol. El equipo en los cuatro partidos solo ha marcado dos goles, uno de Steven frente a Unionistas de Salamanca, y el de Samuel Obeng frente al Lugo. Tejera entiende que «conseguir crear las ocasiones que tenemos creo que ya es algo muy importante y al final el gol acabará llegando, no hay ningún problema».

Además, también advierte el catalán una mejoría clara en el juego del equipo, con un elevado grado de entendimiento entre los jugadores en el campo. «El grupo cada vez lo tiene más claro, las cosas salen más fluidas y es el camino a seguir», afirmó Tejera.

Lo que sí lamenta el centrocampista es la lesión de su compañero Joselu, un jugador llamado a ser importante en el equipo, con el que no podrán contar hasta dentro de, por lo menos, un mes. Tejera aseguró que había hablado con su compañero sobre la lesión y que su ausencia es una «lástima».

No obstante, entiende que la decisión que se tomó es la mejor, ya que se trata de unas molestias que llevaba en la rodilla de hace tiempo y que «él siempre ha querido seguir y forzar por el equipo pero lo más sensato es parar ahora, curarlo bien y que vuelva con nosotros lo antes posible porque nos hace mucha falta».