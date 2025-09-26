Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Pasamos los 'Pirineos' con los pies congelados, ahora toca calentarse» El técnico del Real Oviedo lamenta las ocasiones falladas por su equipo y el golpe moral que supuso el empate: «No debimos bajar tanto la guardia»

J. L. G. Oviedo Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Sensación agridulce con la que se fue en la noche de ayer Veljko Paunovic del Carlos Tartiere. El preparador del Real Oviedo se mostró satisfecho con el esfuerzo de su equipo, pero a la vez lamentó no haber podido rematar al FC Barcelona cuando lo tenía herido y en su campo. «Me voy lamentando situaciones que nos podían haber dado el segundo gol, que lo buscabamos. Hubo situaciones cuando ganábamos y con empate. Eso es lo que duele», afirmó al término del encuentro.

El técnico serbio apuntó que el plan de partido se desarrolló dentro de los cauces previsto, con un juego que trataba de buscar la espalda del rival. Paunivoc destacó los primeros minutos del equipo, donde gracias a jugadas a balón parado, consiguió «someter al Barça. Queríamos el mismo inicio al descanso, tuvimos un par de llegadas buenas, estábamos preparando ajustes y llegó el gol, que nos paró un poco». Un tanto que, aunque califica de «golazo», cree que podría haber sido evitable. «Se hubiera podido defender estando un poco más cerca de la marca».

A quien no le faltó energía fue a los casi 30.000 espectadores que abarrotaron el Carlos Tartiere y que mostraron su apoyo al equipo durante todo el encuentro. «La afición fue un jugador más». El técnico alabó a Cazorla, de quien dijo que «siempre que esté bien será titular, es muy importante». También admitió haberse «equivocado» sacando a Hassan. Terminado el partido el Real Oviedo ya ha pasado por tres de los principales equipos. «Hemos pasado los Pirineos con los pies congelados, toca calentarse».