«Vengo a ayudar a estar lo más arriba posible» Omar Ramos, con la bufanda del Real Oviedo en el Tartiere. / PABLO LORENZANA El tinerfeño, que pone fin a «una historia larga» con su llegada, indica que solo piensa «en dar lo mejor de mí para demostrar lo que tengo al Oviedo» «Me gusta jugar a pierna cambiada», confiesa el extremo Omar Ramos IVÁN ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 7 diciembre 2018, 10:08

Con gesto alegre, después de completar su tercer entrenamiento a las órdenes de Juan Antonio Anquela, Omar Ramos pisó ayer por primera vez el césped del Carlos Tartiere enfundado en la camiseta del Real Oviedo. Su presentación permitió escenificar el cumplimiento de un viejo deseo de la entidad carbayona. «El principio y el final de una historia larga», como lo definió el presidente, Jorge Menéndez Vallina, en alusión a ese período del extremo tinerfeño en el radar carbayón.

«Teníamos muchas ganas de que vinieras y esperemos que aquí tengas tardes de gloria y que vaya todo muy bien», le indicó tras repasar de forma sucinta su currículo deportivo el máximo mandatario azul, encargado de flanquear en la sala de prensa del estadio ovetense al último fichaje. El atacante canario no ocultó que contó con ofertas de varios clubes para emprender una nueva etapa en su carrera futbolística, pero se decantó por hacerlo en la capital del Principado de Asturias seducido por «un buen club, que tiene una gran historia y una gran opción».

«Para mí, ahora mismo era el mejor equipo por el que fichar y por eso estoy aquí», explicó el atacante canario, alejado de la competición oficial desde la pasada temporada, pero con un plan de trabajo estructurado para mantener la condición física y destinado a facilitar el proceso de su regreso oficial a los terrenos de juego. Bajo la tutela de un preparador personal por la mañana, en horario vespertino ha mantenido las sensaciones de pertenecer a un vestuario con la plantilla del Atlético Tacoronte, equipo canario que compite en la Tercera División.

«Es la categoría más alta en la que podía entrenar allí. Se nota la diferencia y entrenar en un equipo de Tercera no es lo mismo, pero estoy bien. Ahora cogiendo el ritmo y lo que quiere el entrenador», precisó el atacante de San Cristobal de La Laguna, que envió la pelota al tejado de Anquela cuando fue cuestionado acerca de la posibilidad de debutar con el Real Oviedo en el duelo de mañana en el Carlos Tartiere contra el Almería.

«Eso lo decide el entrenador. No estoy a mi mejor nivel porque llevo mucho tiempo sin jugar», indicó antes de remachar que «si el míster confía» en él está apto para disputar sus primeros minutos en competición oficial con la camiseta del conjunto carbayón. Con la referencia del choque de la pasada jornada ante Las Palmas de la pasada jornada, Omar observa a «un equipo que está haciendo las cosas bien».

«Vengo a ayudar al equipo para estar lo más arriba posible», proclamó el insular, con mentalidad cortoplacista. «Partido a partido y viendo donde la clasificación nos puede dejar», apostilló el jugador forjado en la cantera del Tenerife, ubicado por Anquela en las primeras sesiones en el costado diestro, donde se siente más cómodo.

«Los últimos tres años he jugado a pierna cambiada, pero siempre he jugado en la izquierda. También de mediapunta. Donde más me gusta jugar es a pierna cambiada, me siento bien por ahí», confesó el zurdo. «Donde me pongan juego», remachó ofreciendo su versatilidad el atacante, que celebró un histórico ascenso a Primera con el Leganés al final de una temporada que inició «con el único pensamiento» de alcanzar la permanencia en Segunda». «Tener un vestuario unido es lo más importante. El grupo que hicimos y estar bastante unidos fue la clave», explicó el canario sobre un éxito que recibió un fuerte impulso con el triunfo en el Tartiere. «Ahora solo pienso en hacer las cosas bien aquí y en dar lo mejor de mí para demostrar lo mejor que tengo al Oviedo», concluyó.