Leander Dendoncker, sobre el cesped de uno de los campos de El Requexón. REAL OVIEDO

Leander Dendoncker Jugador del Real Oviedo

«Hay que ver cada partido como una oportunidad e intentar ganarlo»

«Cuando eres jugador de fútbol quieres ganar partidos y no perder, ahora toca mirar al próximo encuentro»

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:46

Comenta

Leander Dendoncker (Passendale, 1995) llegó a Oviedo siendo un desconocido para la inmensa mayoría de los seguidores azules, pero hoy nadie le discute su ... importancia en el juego del equipo. Mediocentro de envergadura, es capaz de aportar trabajo a destajo en el medio, pero también ayuda en la creación del juego. Su nombre ya tiene un hueco reservado en la historia del club azul, después de haber sido el autor del primer gol del equipo tras el regreso a Primera División y que además sirvió para sumar el primer triunfo del campeonato. Sus inicios futbolísticos fueron en el KSV Roeselare Juvenil y de ahí pasó a formar parte de la cantera del Anderlecht, debutando en 2014 con el primer equipo y uno de los clubes históricos del fútbol europeo y gran dominador del campeonato belga durante muchos años. Sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas para la Premier League y el Wolverhampton pagó 17 millones de euros por su traspaso y jugo 159 partidos con el conjunto británico, antes de que el Aston Villa pagase 28 millones de euros por su fichaje. Con los 'villanos' no tuvo una carrera tan productiva y afronto cesiones en el Nápoles y en el Anderlecht, hasta que este verano rescindió su contrato y con la carta de libertad firmó por dos temporadas con el Oviedo. Entre sus sueños sigue estando regresar a la selección belga, con la que jugó 32 partidos y estuvo en los mundiales de Rusia y Qatar y no olvida que este verano volverá a haber cita mundialista, pero para eso debe brillar en el Carlos Tartiere. En la capital asturiana vive feliz y es de los que no tiene el fútbol metido en la cabeza las 24 horas del día, ahora lo urgente es mejorar los resultados y subir en la clasificación.

