Los veteranos rememoran la historia del oviedismo Marianín, Prieto, Lolín y Vicente González Villamil recibieron la insignia de oro y brillantes de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, que distinguió a la seleccionador española sub 17 Toña Is y al exjugador oviedista Pelayo Novo. / ALEX PIÑA La seleccionadora sub 17, Toña Is, y el exjugador azul Pelayo Novo fueron homenajeados por la asociación de veteranos del conjunto azul R. J. GARCÍA OVIEDO. Domingo, 19 mayo 2019, 04:11

La Asociación de Veteranos del Oviedo celebró ayer su asamblea anual, en la que se reconoció con la insignia de oro y brillantes a varios de sus componentes. El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, acompañó a los veteranos en el almuerzo posterior.

En los actos participaron unos 150 asociados, que comenzaron el día con la visita al museo del club, en los bajos del Carlos Tartiere. El responsable del mismo, Juan Mesa, dirigió el recorrido y explicó a los veteranos los últimos cambios realizados en el mismo, con el que la asociación colabora habitualmente.

Posteriormente, se celebró una misa en recuerdo de los compañeros fallecidos a lo largo del último año, que fueron el doctor Pablo Gozalvo, así como Ángel Alcorta y Antonio Azurmendi.

En el almuerzo, celebrado en el restaurante De Labra, estuvieron presentes dos invitados de honor a los que se reconoció por su trayectoria. Recibieron la distinción la seleccionadora española sub 17 campeona del mundo, Toña Is, y el ex jugador azul Pelayo Novo.

La asociación impuso la insignia de oro y brillantes a los exjugadores Javi, Marianín, Prieto, Lolín, y Vicente González Villamil, actual presidente de la asociación. Todos ellos coincidieron en las filas del conjunto azul en su etapa de futbolistas en el club.

La jornada festiva fue aprovechada por los exjugadores para recordar vivencias y también hablar sobre la situación de la entidad, en especial en el aspecto deportivo. El club estuvo representado por el responsable de relaciones institucionales, César Martín, y Miguel Sanz, encargado de las relaciones con la afición.