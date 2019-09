«Una victoria calmaría los ánimos» Joselu controla el balón en El Requexón. / ELOY ALONSO El delantero azul es «apto» para volver a jugar y deja la pelota en el tejado de Sergio Egea, que podrá contar con él por primera vez este año | Joselu reconoce que llevar un solo punto es «una pequeña losa» para el vestuario MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 6 septiembre 2019, 02:44

El delantero del Real Oviedo Joselu Moreno reconoció que no haber logrado aún un triunfo después de tres jornadas de Liga es «una pequeña losa» para el equipo. El jugador oviedista se mostró autocrítico y adelantó que una victoria mejoraría la situación no solo en la clasificación, sino también en lo anímico dentro y fuera del vestuario.

«Está claro que bien las cosas no las estamos haciendo cuando llevamos un solo punto de nueve posibles. Sabemos cómo es la Segunda y que lo importante es cómo acaba y no cómo empieza todo, pero cuanto antes llegue esa victoria mejor porque se calmarán los ánimos con ella», comentó el onubense.

El delantero, que fue operado del menisco a principios de agosto, confirmó que está disponible para entrar en una convocatoria por primera vez en lo que va de Liga y explicó que la manera en la que puede aportar depende ya solo del cuerpo técnico. «Al 100% no estoy, claro, pero sí estoy muy bien físicamente y con buenas sensaciones. Tengo muchísimas ganas de poder ayudar y estoy dispuesto para todo: para ser titular, para jugar 20 minutos, para aportar desde el banquillo o para hacerlo desde la grada. La pelota está en el tejado del míster», matizó el propio futbolista.

El jugador carbayón también valoró el rendimiento de su compañero en ataque, Ortuño, y lamentó que sus goles -dos en tres partidos- no pudieran traducirse en más puntos. «Me entiendo perfectamente con todos mis compañeros, pero claro que tengo ganas de ver cómo nos desenvolvemos juntos en algún partido. A un delantero marcar siempre le da confianza y si sigue así y los de arriba aseguramos bastantes goles, eso acabará siendo bueno para el equipo», señaló el punta andaluz.

El propio Joselu explicó que Egea no le ha adelantado nada sobre sus opciones y aclaró que sus conversaciones con el argentino se limitan a responderle sobre su correcto estado físico tras la operación.

«No me comentó nada sobre entrar en la convocatoria, solo me pregunta cómo me encuentro muscularmente hablando. Es responsabilidad suya decidir si voy o no, yo le confirmo solo que estoy bien. Ha ido todo muy bien en la recuperación y tengo muchísimas ganas de ayudar al equipo a sumar esa primera victoria», apuntó el delantero.

El onubense, que lleva ya un par de semanas con el grupo, agradeció el trabajo de los servicios médicos y el de Michi Menéndez, readaptador del club y principal apoyo del futbolista en su recuperación.