La bloque del ascenso, el armazón del Real Oviedo

De los doce fichajes que realizó el club en verano solo Salomón Rondón, Dendoncker y David Carmo están consolidados en el once titular ·

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:18

El Real Oviedo realizó para su regreso a Primera División doce fichajes esta temporada, pero la mayoría de ellos no han sido capaces de hacerse un hueco en el 'once' y alcanzar la consideración de titulares indiscutibles. La realidad, después de catorce jornadas de Liga disputadas, es que solo tres de los nuevos se han consolidado en las alineaciones habituales.

El defensa central David Carmo ha jugado siempre que ha estado disponible, tanto con Veljko Paunovic, como con Luis Carrión. Lo mismo sucede con el centrocampista Dendoncker, que se incorporó al equipo con la competición iniciada, pero desde la segunda jornada es titular. El tercero es el delantero Salomón Rondón, que ha sido titular en todos los partidos, menos en uno.

En el lado contrario de la balanza están dos jugadores que todavía no han debutado en Liga: el portero Moldovan y el extremo Brandon Domingues, que se ha quedado incluso fuera de varias convocatorias del equipo por decisión técnica.

El único componente de la plantilla que ha disputado todos los minutos es el portero Aarón Escandell. No en vano es el jugador más destacado del equipo hasta ahora. Su rendimiento está siendo sobresaliente como la pasada campaña, cuando fue clave en el ascenso. El siguiente con más participación es Dendoncker.

Rahim y Nacho Vidal son tercero y cuarto, respectivamente, en cuanto a minutos jugados. En el caso del internacional con Níger, empezó como titular y con el paso de las jornadas le arrebató el puesto Javi López. Sin embargo, ahora con el canario lesionado vuelve a ser imprescindible. Nacho Vidal salió del equipo solo por lesión hasta el momento.

El delantero Salomón Rondón es otro de los fijos para los dos entrenadores que ha tenido el Real Oviedo. El venezolano, salvo en el encuentro ante el Getafe, participó en todos los encuentros. Es el quinto futbolista con más minutos disputados hasta ahora y el máximo goleador, con dos tantos. Le sigue David Carmo como sexto jugador más empleado en el presente curso.

El extremo que más tiempo ha estado sobre el campo es Hassan, aunque la sensación es que ninguno de los dos entrenadores contaba con él como un fijo. Lleva 773 minutos jugados, participando en trece encuentros, de los que ocho fueron formando en el equipo titular.

Aunque no pudo hacer casi pretemporada y tardó en incorporarse al equipo, el centrocampista Colombatto ya ha adquirido la condición de indiscutible. Lo era con Paunovic y ahora también con Carrión. Tampoco empezó bien el curso para David Costas, que arrastraba una sanción de la pasada temporada, pero ahora se ha afianzado en el centro de la zaga, haciendo pareja con David Carmo o con Dani Calvo.

El Real Oviedo ejecutó este verano la opción de compra obligatoria que tenía con Chaira, que la pasada temporada estaba cedido por el Girona. El extremo es el décimo jugador que más ha jugado, ya que acumula 683 minutos.

El once de los que más han estado sobre el campo lo cierra el delantero Fede Viñas que, ahora con Luis Carrión, está consolidado en la banda derecha del centro del campo. Dani Calvo es otro de los de la pasada temporada que está teniendo importancia en el equipo, ya que suma 659 minutos, con siete encuentros en el once inicial.

De los nuevos, además de Moldovan y Brandon Domingues, que solo jugaron Copa del Rey, los que menos minutos llevan son Álex Forés y Ovie Ejaria, el último por las lesiones.

