El ‘virus FIFA’ empieza a amenazar al Real Oviedo En el próximo parón, el segundo fin de semana de octubre, el conjunto ovetense jugará un amistoso ante el Zenit de San Petersburgo

RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Veljko Paunovic no tendrá a seis jugadores hoy cuando el equipo regrese a los entrenamientos debido a las convocatorias de la selecciones. Además, esa situación se puede complicar en un futuro, ya que todo apunta a que el extremo Hassan va a ser llamado por Egipto.

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Egipto, Ibrahim Hassan, afirmó al medio de comunicación Yallakora que «nos hemos puesto en contacto con Haissem Hassan, jugador del Real Oviedo, y será incluido en la próxima concentración de la Selección Egipcia».

Eso sería para el próximo parón de selecciones, en el fin de semana del 11 y 12 de octubre. El club carbayón está intentando cerrar para esas fechas un amistoso ante el Zenit de San Petersburgo.

El equipo de Paunovic retomará esta mañana los entrenamientos para preparar el encuentro ante el Getafe del sábado

Los ovetenses empezarán hoy a preparar el compromiso del sábado, a las 14 horas, ante el Getafe, el segundo encuentro a domicilio de los azules tras el estreno en la competición frente al Villarreal, en el estadio de La Cerámica. Los de Bordalás serán una importante piedra de toque para los de Paunovic, ya que se trata de un rival especialmente complicado por su estilo de juego.

El siguiente compromiso será nuevamente lejos del Carlos Tartiere, para visitar el domingo 21 de septiembre, festividad de San Mateo, al Elche. Los de Sarabia, otro de los conjuntos recién ascendidos, no conocen la derrota y por presupuesto apuntan a ser rivales de los ovetenses en la pelea por la permanencia.

El partido esperado

Uno de los partidos más esperados de la temporada en el Carlos Tartiere tendrá un horario muy poco favorable para la asistencia de aficionados. El Barcelona volverá al municipal ovetense el jueves 25 de septiembre, a las 21.30 horas.

El presente mes lo cerrarán los azules con una nueva visita a tierras valencianas, la tercera en solo siete jornadas. El equipo carbayón se enfrentará al Valencia en Mestalla el lunes 29, a las 21 horas.

Uno de los principales problemas para Paunovic será que esta semana no podrá contar con la plantilla al completo hasta la sesión del viernes debido a los compromisos internacionales de los jugadores.

Los dos últimos en llegar serán los dos delanteros que han sido titulares hasta el momento, Salomón Rondón y Fede Viñas. Ambos tienen compromisos con la selección el próximo miércoles. En el caso de Uruguay, ante Chile, mientras que Venezuela se enfrenta a Colombia. El martes juegan la Rumanía de Moldoval, la Angola de David Carmo y Níger, con Rahim como uno de los fijos. El primero en jugar será este mismo lunes Sibo, por primera vez internacional con Ghana.

Las buenas noticias para Paunovic es que para el sábado ya podrá contar con el centrocampista Colombatto, completamente recuperado de su lesión. También se espera que Lucas se incorpore esta semana al grupo. En el caso de Chaira habrá que esperar un par de semanas para que esté de vuelta.