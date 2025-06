Viti, futbolista de Las Palmas y exjugador del Oviedo: «Ahora con ganar un partido vuelves a Primera»

La pasada temporada fue la última de Víctor Álvarez Rozada, 'Viti' (Pola de Laviana 1997), en el Real Oviedo después de una docena de ... años en el club, al que llegó en categoría cadete. Tras 150 partidos en Segunda División con la camiseta azul, fichó por Las Palmas en Primera División y fue uno de los jugadores que más minutos disputó. El futbolista asturiano reconoce que fue duro salir de la entidad de su vida y asegura que el conjunto de Paunovic tiene muchas posibilidades de ascender este sábado, ya que cuenta, además, con la experiencia de la pasada temporada.

–¿Qué tal le fue la experiencia en Primera División?

–Sinceramente, creo que a nivel personal fue muy enriquecedora en varios sentidos. En primer lugar, por salir fuera de casa. Obviamente siempre es un paso difícil después de tantos años en el Real Oviedo. No obstante, al llegar allí la verdad es que me encontré en un club muy familiar. Los jugadores también me acogieron muy bien y la gente de la isla, lo mismo. La verdad es que a lo largo de toda la temporada me he sentido bastante a gusto.

–En lo deportivo tuvo bastante participación en el equipo: 29 partidos, 26 de titular, y casi 2.000 minutos. ¿Se encontró bien?

–Sí, creo que me costó un poco adaptarme a la nueva categoría, porque sí que al principio no empecé jugando mucho. Pero, bueno, una vez que me adapté, a no ser por una lesión que tuve en la rodilla, que fue por mala suerte, gocé de muchos minutos el resto de la temporada.

–¿Le ayudó el hecho de que el primer entrenador le conociera?

–Pues no sé que decir, la verdad. Es cierto que con Luis Carrión no jugaba al principio casi nada. Sí que salía algunos minutos, pero de titular no contaba conmigo. Luego, cuando vino Diego Martínez, ya me dio más protagonismo y más minutos y entré más veces en la alineación.

–Lo peor fue el descenso. ¿Cómo lo vivió?

–Cuando lo futbolístico no funciona, parece que lo demás tampoco. Porque sí que, cuando las cosas van bien en el trabajo, bueno, suele ayudar. Pero, cuando lo futbolístico va mal, parece que lo demás cobra menos importancia.

–¿Cómo afronta la próxima temporada en lo personal?

–Bueno, pues veremos. Tengo contrato con Las Palmas, así que ahí estaré. Pero en el fútbol nunca se sabe, da muchas vueltas y veremos lo que pasa.

–¿Se acuerda mucho del gol que marcó ante el Real Madrid y le anularon?

–Yo no, pero sí que la gente me lo recuerda bastante. Es más, hace apenas cinco minutos estuve con la familia de Laviana y me lo recordaron ellos.

–¿Cómo fue la experiencia de salir de un equipo en el que llevaba toda la vida?

–La verdad es que me costó mucho porque considero que soy un chaval muy casero. Es un paso muy duro, porque dejas atrás tu zona de confort, también a la familia, los amigos, los trabajadores del club con los que llevas muchos años conviviendo con ellos, los compañeros, que con algunos llegaste del filial con ellos… Siempre es muy duro dejar a un lado eso y afrontar una nueva experiencia. Además creo que es el destino más lejano dentro de España que podría haber.

–¿Le costó mucho tomar la decisión de salir del Oviedo?

–Sí, claro. Siempre es complicado y más con el cariño que siempre me ha dado la gente del Real Oviedo y que a día de hoy me siguen dando. A cualquier sitio que voy de viaje y encuentro a un seguidor del Oviedo, siempre tiene buenas palabras para mí, lo que resulta muy gratificante.

–¿Tiene la sensación de que no se le valoró suficientemente en Oviedo?

–No, yo creo que sí se me valoraba. La gente sí que me valoraba. Lo que sucedió es que se presentó una oportunidad que creo que era difícil de rechazar.

–¿Siguió mucho al Real Oviedo esta temporada?

–Sí, claro. Vi bastantes partidos toda la temporada, todos los que pude que no coincidían con los nuestros o con viajes.

–¿Qué le pareció el equipo?

–Bueno, siguen la mayoría de los jugadores, una buena parte de los que estaban el año pasado, que los hay muy buenos y compiten muy bien. Quizás, en comparación, la temporada anterior no se hizo un fútbol tan vistoso para el espectador, pero está claro que a nivel de resultados es el mejor Real Oviedo en cuanto a puntos desde que se ascendió a Segunda División.

–¿Mantiene contacto con compañeros de la pasada temporada?

–Sí, habló con frecuencia con varios de ellos y tenemos una muy buena relación.

–¿Cómo ve la eliminatoria con el Mirandés después de la derrota en Anduva?

–La veo de forma muy positiva, porque está claro que ahora con ganar un partido vuelves a Primera División. Además, con el encuentro de vuelta en casa, que será muy importante. Seguro que el Carlos Tartiere va a estar petado, la gente va a animar, va a morder... El Mirandés vendrá a jugar su partido, pero también parte de la plantilla del Oviedo tiene la experiencia del año pasado, que eso siempre ayuda.

–¿El hecho de haberlo vivido una final la pasada temporada puede ser de ayuda por la experiencia?

–Sí, claro. Yo creo que la experiencia siempre viene bien. Errores que quizás se tuvieron el año pasado, ya sean individuales o colectivos, este año no se van a repetir. De los errores aprendes y este año seguramente se hagan las cosas de forma diferente y cada uno se tome el partido de un modo mejor.

–Además, los rivales son muy distintos.

–El Mirandés que se enfrenta al Oviedo es muy diferente al Espanyol del año pasado. El Espanyol la temporada pasada venía de descender y mantuvo una gran base de jugadores. Esta campaña, con la mayoría o una gran parte de esa base logró la permanencia en Primera División. Con eso se dice todo.