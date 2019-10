Viti y Obeng, novedades en la convocatoria Rozada habla con Viti. / E. A. Joselu es la principal opción para ocupar la plaza de Ortuño en el ataque, mientras que el sustituto de Bárcenas está más abierto R. J. G. OVIEDO. Sábado, 12 octubre 2019, 03:54

La presencia de los jugadores del filial Viti y Obeng es la principal novedad en la convocatoria que ayer facilitó Javi Rozada para el encuentro de mañana ante el Albacete.

En la expedición azul que viajá esta mañana a Albacete, donde por la tarde tendrá el último entrenamiento, no está el lesionado Arribas, así como el delantero Ortuño, por la cláusula de cesión, y Bárcenas concentrado con la selección de Panamá. En la lista de 19 jugadores no están por decisión técnica dos de los tres laterales derechos de la plantilla, Diegui Johannesson y Lucas. La convocatoria está formada por: Alfonso, Champagne, Javi Fernández, Carlos Hernández, Omar Ramos, Sangalli, Joselu, Saúl Berjón, Juanjo Nieto, Jimmy, Ibra, Christian Fernández, Borja Sánchez, Tejera, Lolo González, Edu Cortina, Mossa, Viti y Obeng.

Las principales incógnitas es quienes serán los sustitutos de los goleadores Ortuño y Bárcenas, que suman 9 de los 11 goles del equipo. En este sentido, Rozada aseguró que aunque Ortuño lleva más de la mitad de los goles y Bárcenas dos jornadas consecutivas marcando, es algo que no le preocupa. «Lo que nos preocupa es hacer ocasiones. El que juegue va a tener situaciones para meter, los de banda también, porque los últimos partidos estamos creando ocasiones», afirmó antes de asegurar que «hay calidad para solventar las bajas. Estoy seguro de que marcaremos, como hemos hecho en todos los partidos desde que llegué».

La principal alternativa para la delantera es Joselu, mientras que para sustituir a Bárcenas, hay más opciones. Otro de los puestos que no está decidido es el de lateral derecho, ya que aunque en los dos últimos encuentros ha jugado Sangalli, el técnico sigue asegurando que le ve más como extremo. En ese caso se abre la posibilidad para que Nieto tenga sus primeros minutos con Rozada en el banquillo. En el resto del equipo no se prevén muchas novedades en relación con las últimas alineaciones que presentó el equipo.