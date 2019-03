Real Oviedo: «El entrenador siempre me ha mostrado confianza» Viti, en el centro, durante el entrenamiento de ayer, con Javi Muñoz y Carlos Hernández. / MARIO ROJAS Viti tuvo el pasado domingo una buena actuación, pero lamenta que su alegría no haya podido ser completa por el empate final del Lugo R. J. GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 6 marzo 2019, 03:04

El extremo Viti Rozada disputó el pasado domingo su partido más completo con el primer equipo azul. El jugador aprovechó la confianza de Juan Antonio Anquela, que ya le ha hecho jugar en tres ocasiones esta temporada como titular, para reivindicarse.

El lavianés pasó ayer por la sala de prensa de El Requexón y aprovechó para mostrar su satisfacción por el buen momento que vive. «Estoy muy contento, jugar 80 minutos para mí es una gran satisfacción, llevaba mucho tiempo sin jugar tanto», afirmó.

En lo que quiso incidir el extremo es en que su idea pasa porque «la confianza que tiene el míster en mí se la intento devolver en el campo». Además, quiso dejar claro que se siente respaldado por Anquela. «Desde el primer día que he estado aquí siempre me ha mostrado mucha confianza y yo estoy encantado de poder devolvérsela», comentó. También reconoció que vivir momentos como el del pasado domingo «es lo que buscaba». «Por suerte estoy disfrutando de poder entrenar y jugar y me encuentro muy bien físicamente», dijo.

«El vestuario está fastidiado porque se escapó una victoria en los últimos minutos»

No obstante, su satisfacción no pudo ser completa ya que el equipo acabó dejando escapar dos puntos en el último minuto del partido. Por eso, explicó que su balance es bueno en lo individual «pero lo importante son los tres puntos» y añadió que «hubiese sido más completo si el equipo hubiese ganado y yo igual no haber hecho un gran partido». Como un componente más de la primera plantilla, pese a tener ficha del filial, el de Laviana indicó que «lo importante es sumar los tres puntos».

También quiso tener una mención especial para la afición. «Conmigo siempre se ha portado de diez y les estoy eternamente agradecido por ello», proclamó el futbolista oviedista.

Viti no ocultó que dolió la forma en la que se esfumaron dos puntos. «El vestuario está un poco fastidiado. Que se te escape una victoria en los últimos minutos es complicado», indicó, aunque no obvió que «el Lugo hizo méritos para meter un gol porque en los minutos finales no supimos administrar bien la posesión del balón». La conclusión que saca el extremo es que «la Segunda es así; cuando tienes ocasiones y las fallas, lo acabas pagando y es lo que pasó».

«Jugadorazos de Primera

El pasado domingo jugó antes que compañeros como Saúl Berjón y Omar Ramos, de los que dijo que «son jugadorazos de Primera División» y por eso sabe que será difícil tener continuidad. «Pero seguiré trabajando como siempre lo he hecho, intentando ganarme una oportunidad o los minutos que tenga que jugar intentar hacerlo lo mejor posible», comentó. Por último, habló de su buen entendimiento con Diegui Johannesson: «Llevo varios años con él en la banda, nos coordinamos muy bien. En algunas situaciones puedo yo realizar la función de lateral y él de extremo e ir cambiándonos».