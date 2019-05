Real Oviedo. «Se vuelve a repetir lo de otras temporadas»

El final de temporada para el Real Oviedo vuelve a llegar con la decepción de no poder alcanzar los puestos de 'play off', algo que se había marcado como objetivo para el equipo. La situación no es nueva, ya que ha sucedido en las últimas temporadas de forma muy parecida.

La plantilla no es ajena a esta situación que se repite y ayer uno de los capitanes del equipo, Diegui Johannesson, reconoció la decepción y aprovechó para pedir perdón a la afición por no haber podido darles una alegría.

El defensa azul lleva en el equipo desde el regreso a Segunda y ha vivido la decepción que supone no poder alcanzar los puestos de 'play off': «Se repite lo de otras temporadas. Casi todos los años pasa lo mismo y no nos meteremos en la pelea por muy poco». No obstante mostró su intención y la del equipo de tratar de luchar por ello hasta el final, aunque asume que las opciones son muy escasas: «Lo intentaremos hasta el final, pero sabemos que es muy difícil».

En este sentido, como uno de los capitanes del equipo -en Tenerife lució el brazalete-, reconoció que lo que les queda es «pedir perdón a la afición por esto».

La derrota en el Heliodoro hizo que se esfumaran las posibilidades del equipo de seguir en la pelea por las seis primeras posiciones, por lo que Diegui explica que afrontan «la semana más dura del año». El hispano-islandés reconoció que ante la situación en la que están «hay que ser realistas y saber que el 'play off' se pone muy difícil, por no decir casi imposible». No obstante, tiene claro que no es el momento de dejarse ir y tienen la obligación de «intentar ganar los dos partidos que quedan porque todavía hay opciones de que pueda pasar un milagro».

Las explicaciones a lo que le sucede al equipo en las últimas temporadas cuando llega la hora de la verdad no son fáciles. En este sentido, el futbolista de Villaviciosa asegura que «el equipo compitió bien, al final, por errores puntuales pues no nos llevamos varios partidos, como sucedió en Málaga o Tenerife». En estos dos encuentros no oculta que «cuando queremos reaccionar es un poco tarde». Además, Diegui admite que no encuentra una explicación concreta a lo ocurrido: «no creo que sea algo mental o físico, esto es fútbol y a veces se pierde y otras se gana, ahora nos está tocando perder una vez más».

Lo que entiende es la decepción de los aficionados y por eso afirma que le «fastidia por la gente, porque parece que es todos los años es lo mismo y de cara a la psicología de los jugadores es difícil afrontar el tema». Del mismo modo entiende que si ocurriera el milagro de poder meterse en la pelea «la gente se volverá a reenganchar, pero entiendo que la gente que se desilusione un poco porque es normal».

Lo más doloroso de todo para los jugadores es la forma en que se les escaparon las opciones: «Estamos luchando todo el año y en los últimos dos o tres partidos quedamos fuera. El año pasado fue por un gol y este por perder la final en Tenerife, que era una final, si llegamos estábamos dentro».

Ahora solo les queda tratar de acabar la temporada lo mejor posible: «Vamos a intentar ganar, hay que hacerlo por nuestro orgullo y por la gente» y asume que será un partido complicado en el que «el ambiente será raro porque el tema está difícil».

El entrenador insiste en manterner la esperanza. «El míster siempre tiene una mentalidad muy positiva y nos la transmite, cree que mientras haya posibilidades hay esperanza», destaca el futbolista de Argüero, si bien reconoce que siendo realistas «está muy difícil».