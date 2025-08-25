Xabi Alonso: «El ambiente del Carlos Tartiere ha sido espectacular» El entrenador del Real Madrid reconoce que se emocionó al abrazar a Cazorla en un partido que el Real Oviedo jugó «cerrado»

L. M. OVIEDO. Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Satisfecho con su equipo se fue Xabi Alonso ayer del Carlos Tartiere. El entrenador del Real Madrid vio desde la banda cómo sus jugadores eran capaces de romper la red tejida por un Real Oviedo que jugó «cerrado» y al que era difícil encontrarle las cosquillas. «El Oviedo estaba bastante bajo y costaba encontrar huecos», explicó el tolosarra. El gol inicial de Mbappé y los dos que llegaron después le dieron a su equipo la tranquilidad suficiente para disfrutar de una nueva victoria en Liga.

Antes de que el balón echase a rodar, Xabi Alonso y los futbolistas del Real Madrid pudieron apreciar lo especial que era este partido. Desde que pusieron un pie en Asturias notaron el calor de una afición que quería volver a ver a su equipo medirse a uno de los grandes clubes del mundo, más en el estreno liguero en el Carlos Tartiere. «El ambiente ha sido espectacular. Los jugadores, antes de salir al campo, decían qué bonito ambiente, nos vamos a enchufar».

El partido dejó algo más que tres puntos en la mochila del entrenador del Real Madrid. Xabi Alonso se fundió en un abrazo con su amigo Santi Cazorla, a quien conoció hace años en la Selección Española y para el que siempre tiene buenas palabras. «Me he emocionado un poco porque sé el momento que está viviendo en Oviedo después de una carrera brillantísima, el poder disfrutar en casa de este ambiente. Es un jugador único».

El entrenador del Real Madrid insistió tras el partido en un mensaje que apunta a ser una constante toda la temporada: el equipo tiene que estar por encima de las individualidades. La suplencia de Vinicius y la titularidad de Rodrigo y Mastantuono causó sorpresa en la previa, pero Xabi Alonso fue muy claro en sus explicaciones. «Tenemos veintipico jugadores en la plantila y voy a tratar de sacar lo mejor de ellos para conseguir lo mejor para el equipo. La intención es que todos sumen y estén preparados para jugar. Esa va a ser la tónica durante todo el año».

El preparador del Real Madrid destacó el partido que hicieron tanto Rodrigo como Mastantuono, así como el papel relevante de Vinicius cuando saltó al campo desde el banquillo. Xabi Alonso ensalzó también el trabajo de Carbajal y afirmó que seguro que le gustaría regresar a la Selección. Todo en el día en el que el Carlos Tartiere regresaba de nuevo a la máxima división del fútbol español.