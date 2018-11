«La victoria del derbi nos da un plus para afrontar los próximos partidos» Bárcenas corre junto a Ibrahima. / ELOY ALONSO El panameño Bárcenas reconoce que no se ha arrepentido de no ir con la selección por lo que pudo vivir en el duelo del sábado R. J. G. OVIEDO. Miércoles, 21 noviembre 2018, 02:38

La victoria del pasado sábado ante el Sporting se ve en el seno de la plantilla del Real Oviedo como una oportunidad para reforzar la moral ante los próximos encuentros. El panameño Yoel Bárcenas, uno de los titulares en el encuentro, reconoció ayer que «era un partido especial, que queríamos ganar para la confianza». «Nos va a dar ese plus para poder afrontar los próximos», señaló.

El jugador entiende que la victoria llegó en el «momento más importante para hacerlo, ya que era el derbi y con la mala racha que teníamos vale por dos». Además, destacó el ambiente del encuentro. «La afición estuvo muy metida, en las calles con bengalas, es una linda experiencia para mí, es nueva y me gustó mucho», aseguró. Por ello, comentó que desde que dijo que no iba a ir a la selección «no estaba arrepentido». «Sabía que el partido iba a ser lindo y así fue», expresó. También ha notado por la calle la importancia del triunfo: «Me felicitaban mucho, me daban las gracias y yo feliz de que ellos lo estén»

Ahora lo que toca es pensar en el Reus, un rival que para Bárcenas llega «herido y necesita la victoria». Sin embargo, considera que sería vital para el equipo poder encadenar dos triunfos. «Es el momento importante para hacerlo, pero hay que estar tranquilos», indicó antes de recordar que cada partido es diferente: «Sabemos que en Segunda pueden pasar cosas que uno no prevé, pero vamos a seguir haciendo las cosas como las hicimos contra el Sporting y tratar de avanzar para poder sacar más puntos».

