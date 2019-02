Bárcenas: «Vamos a tratar de mantener esta regularidad» El atacante panameño, premiado por la afición como el más destacado de enero, destaca el valor del colectivo IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 14 febrero 2019, 03:01

Ausente por sanción en el Martínez Valero, Yoel Bárcenas recogió ayer al mediodía en El Requexón el premio al Jugador 5 Estrellas del Real Oviedo del mes de enero, en el que asumió el liderazgo del conjunto carbayón en la parcela ofensiva. «El equipo trabajó muy bien y me tocó a mí hacer los goles», afirmó el panameño, máximo artillero oviedista junto a Joselu en la temporada de su estreno en el fútbol español.

«Me siento bien. El proceso de adaptación fue bueno porque pude anotar y ganarme la confianza de los compañeros. El inicio de este año ha sido mucho mejor y vamos a tratar de mantener la regularidad», expuso el extremo, que confía en que pueda ser todavía más positivo a través del trabajo diario. «Lo importante es el equipo. Si anoto o hago un buen partido va a ser bueno para mí y para el equipo», explicó el 'canalero', que no ocultó que el descanso del pasado sábado le sentó bien porque «venía acarreando muchos partidos», pero ya está «con ganas de volver y poder mostrar la versión que tenía antes» de la sanción por acumulación de amarillas.

Cedido en el club carbayón con opción de compra para los azules, Bárcenas indicó acerca de su continuidad que se centra en seguir «trabajando y demostrando dentro de la cancha». «Ellos que tomen la decisión que tengan que tomar», agregó el atacante, que recordó que «falta mucho» para la próxima temporada y trata «de vivir el día a día, disfrutar» de lo que está haciendo y hacer todo lo que está su alcance en cada partido para sumar los puntos como este sábado.

«He escuchado a varios compañeros e incluso al míster hablando de que desde que está aquí nunca han podido ganarle al Alcorcón. Ya me tocó perder en el primer partido, pero hay que estar tranquilo. Es un buen equipo, se le tiene respeto, pero estamos en casa y vamos a darlo todo para sacar los tres puntos», argumentó el panameño, que a partir de ahora se reencontrará en sus compromisos internacionales con el exariete oviedista Dely Valdés, nombrado seleccionador interino del combinado 'canalero'. «Es un técnico que ya estuvo conmigo y me parece que trabaja muy bien. Espero que no sea solo el interinato, que sea técnico total, pero esas son decisiones que toma la Federación. En lo personal, me gusta mucho Dely Valdés», aseguró el extremo, que ha renunciado a dos convocatorias esta temporada mostrando su fidelidad al conjunto carbayón.

Un gesto por el que Juan Antonio Anquela le ensalzó el pasado jueves. «El míster tendrá su forma de pensar. Decirle no a la selección es algo difícil. Ya lo hice dos veces y quiero ratificar mi compromiso con el club», expuso el panameño, que respecto a una tercera renuncia a la convocatoria de su selección indicó que dependerá «de en qué momento lleguemos a esa fecha FIFA».

