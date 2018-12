«El fútbol ahora mismo no nos da lo que merecemos en realidad» Bárcenas protege el balón ante la presión de Viti. / ELOY ALONSO El panameño Yoel Bárcenas observa en el entrenador «ilusión para seguir trabajando y revertir la situación» R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 18 diciembre 2018, 02:58

La plantilla del Real Oviedo confía en que el trabajo del equipo sirva para dar la vuelta a la situación y los buenos resultados vuelvan a llegar. El panameño Yoel Bárcenas pasó ayer por la sala de prensa para analizar el momento que están viviendo en el que considera que los resultados no se corresponden con el juego que está realizando el equipo que, a su juicio, merece más de lo que logra.

El internacional panameño no quiso entrar en muchas valoraciones sobre la posibilidad de la salida de Anquela del banquillo y aseguró que «no sé mucho del tema, la verdad» y dijo que en lo que está centrado es en «seguir trabajado y afrontar el partido ante el Málaga». No obstante, sobre las sensaciones que le transmite el entrenador fue claro al afirmar que «veo a Anquela bien, con ilusión de seguir trabajando y poder revertir la situación».

Lo que no oculta Bárcenas es que los resultados no son buenos en las últimas jornadas y no se corresponden con el trabajo del equipo. Por eso reconoce que lo que están pasando es «complicado, el fútbol no nos está dando lo que en realidad merecemos» e insiste en que, a su juicio, «estamos haciendo las cosas bien pero los resultados no muestran el juego y ahora toca preparar el último partido del año», afirmó.

«Sentimos que hacemos las cosas bien y los resultados no lo reflejan»

En este sentido, el futbolista del conjunto azul asume que en algo están fallando en los partidos para que los triunfos no lleguen «algo estamos haciendo mal porque los resultados están ahí», no obstante, cree que «hacemos todo lo que trabajamos por semana, tenemos oportunidades y por momentos somos superiores al contrario», aunque no esté siendo suficiente por el momento para ganar.

Una de las cosas que el equipo puede echar en falta para aprovechar su buen juego en muchas fases de los partidos es la suerte en acciones puntuales: «Se necesita fortuna para ganar, hay que intentar estar bien y concretar las oportunidades», manifestó.

Los jugadores no encuentran explicación a la forma en la que se les están escapando puntos en algunos de los encuentros. Barcenas reconoce que eso hace que la situación sea «difícil porque el vestuario siente que estamos haciendo las cosas bien y los resultados no lo reflejan» y que en algunos momentos entre los jugadores se miran y se preguntan «qué tenemos que hacer para ganar», aunque cree que esa situación cambiará tarde o temprano y los resultados cambiarán.

En cualquier caso, el panameño considera que de nada sirve lamentarse y que lo importante es pensar en el próximo partido como una oportunidad para cambiar la dinámica. «Tenemos que aprovechar este partido, pasar la página de Granada, pensar en que podemos revertir la situación, y que las cosas en algún momento se pondrán a nuestro favor», afirmó el jugador.

Respecto al ambiente que percibe alrededor del equipo y entre los seguidores azules, Bárcenas entiende que «la afición quiere resultados positivos. Nosotros queremos ganar siempre pero los rivales también están preparados, y aunque no jueguen mejor pues a veces nos ganan» y espera que «ojalá nos sigan apoyando, seguiremos afrontando los partidos al 100% y en algún momento la situación cambiará», afirmó.

El pasado sábado, el extremo mandó un disparo al poste y reconoce que «si hubiese entrado sería mejor para todos», pero confía en que «en algún momento la balanza se inclinará a nuestro favor».

Por último indicó que en la demarcación de extremo izquierdo se siente «muy bien», pero que está preparado para jugar en cualquier posición.

Síguenos en: