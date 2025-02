Ziganda: «El equipo ha recuperado su competitividad»

Con el triunfo ante el Zaragoza el Real Oviedo firma 7 de los últimos 9 puntos en juego, en una racha muy diferente a ... la anterior -3 de 18- y que refrenda la principal lectura que hizo José Ángel Ziganda tras el partido de los suyos ayer. «El equipo ha recuperado su competitividad, la hechura que habíamos perdido ante Cartagena y Albacete y que nos hace ser incómodos para el rival cuando jugamos bien, pero también cuando no lo hacemos», explicó el de Larráinzar, que ve en el triunfo una premisa para recuperar esa confianza y seguridad perdidas.

Ante el Zaragoza no se dio el partido esperado, sobre todo en un primer tiempo dominado por los maños. Eso no impidió el triunfo azul después de «recuperar el control» tras el tanto marcado por Rodri en la segunda. «Hasta ese momento no fue un buen partido por nuestra parte: estuvimos precipitados, tensos y sin confianza para hacer cosas. Ambos equipos dábamos más importancia al resultado y a no cometer errores, que a jugar», admitió el técnico carbayón.

Ceder la pelota a un rival que ya sabía que tenía predilección por ella no era parte de plan pero tampoco incomodó al equipo azul, que aunque estaba solo a un gol del empate, «firmó 3 o 4 contras para ampliar distancias, dio sentido al balón y no estuvo incómodo en defensa». «En los partidos como este o el del Lugo uno piensa más en el resultado y en no equivocarse que en hacer cosas, pero el gol de Rodri nos liberó y tuvimos más opciones que hace 15 días», comparó el propio entrenador carbayón, que vio a su equipo «paralizado por los malos resultados» y sin soltura ofensiva en jornadas anteriores.

Precisamente en esa parcela introdujo la principal variante táctica: dar entrada a Rodri por Blanco Leschuk. «Para los delanteros hacer gol es su vitamina, y para Rodri lo es especialmente. Decidimos darle descanso a Blanco para que recupere aire y bajar las pulsaciones, para quitarle presión y que no tenga solo él la de marcar. Obeng y Borja Valle también nos han dado mucho el tiempo que jugaron», apostilló el navarro contento con el rendimiento de las variantes tácticas.