Real Oviedo: Ziganda: «Me parece bien que Arturo Elías aspire a lo máximo»

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, analizó cómo llega el equipo carbayón al duelo ante el Zaragoza, un rival al que le vienen acompañando los resultados tras el cambio de entrenador y frente al que los azules quieren «reivindicarse y hacer un buen partido» porque necesitan los puntos.

El navarro vio con buenos ojos que el máximo accionista del club, el mexicano Arturo Elías, no descarte la clasificación del equipo para la promoción de ascenso. Para Ziganda esa ambición e ilusión deben ser refrendadas por el equipo a base de actitud, disposición y eficacia en el campo.

«Tenemos las dos primeras, y los resultados no están saliendo a día de hoy, pero por ganas de intentarlo no va a ser. Igual nos equivocamos y se nos escapa, como en Fuenlabrada, pero siempre vamos a dar esa sensación de ir a por los partidos, no de salir a especular«, comentó el propio técnico.

Las posibles parejas compatibles para combinar en ataque, el estado de forma de Blanco Leschuk y la baja de Tejera por sanción fueron algunos de los temas que trató el entrenador azul, que consideraría una buena noticia la renovación de Borja Sánchez aunque matizó que es un tema del canterano y el club.

El partido ante el Fuenlabrada y la cita ante el Zaragoza

«Hasta el 87 estábamos encantados por cómo iba el partido ante el Fuenlabrada, lo que pasa que luego se nos escapó porque ellos fueron capaces de hacernos dos goles y nosotros no logramos defenderlo. Sin embargo, el desarrollo fue muy bueno, tal y cómo queríamos y preveíamos, y les limitamos las fortalezas. Queda mucha liga para todo, jugamos ante un rival que tenemos a 5 puntos y que no queremos que se nos acerque.«

«El Zaragoza ha ganado poso con el nuevo entrenador y los resultados les están acompañando, que eso ayuda. Da la sensación de que han ganado en tranquilidad y confianza y que están a tiempo de todo. El último día no les fue bien pero fuera de casa, donde no les salían las cosas, le han dado una vuelta: tanto en Málaga como en Sabadell han estado en condiciones de sumar, y les ha fortalecido el lograr resultados positivos.«

«Debemos mejorar en casa, nos gustaría tener mejores números en el Tartiere. Es cierto que da igual donde los saques, pero lograrlos en tu campo te hace aspirar a tener mejores números y nos está costando. En el último partido, ante el Lugo, fuimos capaces de sacarlos y de meter tres goles, iremos con esa mentalidad este domingo: la de reivindicarnos y hacer un buen partido, en el que nos mostremos como queremos que nos vean.«

«No hemos trabajado nada específico en cuanto a acciones defensivas u ofensivas, más bien aspectos y fundamentos generales del juego, de ambos tipos. Reforzamos automatismos y trabajamos lo específico del rival: el Fuenlabrada era de segundas jugadas, disputas y juego áereo, y el Zaragoza será distinto. Será la misma intensidad y necesidad de sumar la del rival, pero el juego del Zaragoza es más elaborado, más de tener iniciativa con balón y de disponer jugadores técnicos ante los que debes estar muy junto para robar y que no te generen problemas.«

La ambición de Arturo Elías respecto al play off

«Me parece bien que el propietario aspire a lo máximo, que tenga ambición e ilusión, porque no cuesta nada tener de ambas. Somos nosotros los que en el campo tenemos que demostrar nuestra actitud, nuestra disposición y nuestra eficacia. Tenemos las dos primeras y los resultados no están siendo a día de hoy, pero por ganas de intentarlo, como el lunes ante el Fuenlabrada no va a ser.«

«Igual luego no nos da, porque nos equivocamos, pero nosotros entrenamos y nos preocupamos de dar esa sensación de querer ir a por los partidos, de no rendirnos y de no salir a especular. Los resultados dicen que no por el momento, pero quedan muchos partidos y tenemos que ir domingo a domingo para ver donde estamos en abril, que es lo que nos dirá por qué vamos a pelear.«

La plantilla: posibilidades en ataque y la ausencia de Tejera

«Leschuk no está teniendo el premio al trabajo que está haciendo, pero esto es fútbol profesional y él tampoco está empezando. Ha tenido años buenos y no tan buenos, y ahora son solo unos meses. Es cierto que de cara a gol no está teniendo la eficacia que nos gustaría y que él mismo busca con insistencia, pero no hay que darle más vuelta: está trabajando, haciendo todo lo posible y tiene la conciencia tranquila. Actitud y predisposición, que es lo que pedimos, la tiene, hay que animarle y apoyarle siendo conscientes de donde nos movemos: hasta ahora está teniendo la suerte de jugar.«

«Rodri y Nahuel no es una pareja incompatible, es una opción más. Delanteros están Samu, Rodri y Gustavo, cualquiera de ellos podría formar pareja y, a su vez, cualquiera de ellos podría hacer lo propio con Nahuel o Borja Valle, que pueden jugar de segunda punta.«

«La versión buena de Tejera, que es la de la primera vuelta y la que vimos el lunes, es la de un jugador importante, por poso y trascendencia. Es un jugador con galones tanto en la categoría como en el equipo, aún así, ya hemos jugado dos meses sin él y quien salga seguro que cumple.«

La renovación de Borja Sánchez

«Por supuesto que me parecería una buena noticia, pero es cosa de Borja y del club. A mí como entrenador me encantaría, por supuesto que sí, que un jugador como Borja apueste por el Real Oviedo y que el club haga lo propio por un jugador así y de la casa.»