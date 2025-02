José Ángel Ziganda regresó al banquillo oviedista dos jornadas después y con él lo hizo otro Oviedo, el que se agarra «a los aspectos positivos» de aquello que sabe hacer y el que sabe que «si cuida los detalles compite bien».

No fue el ... mejor partido de los azules, el propio técnico azul lo explicó así tras el choque, pero sí uno en el que los carbayones cumplieron con su cometido principal: «hoy era ganar, había que hacer puntos para cortar esta racha». El navarró señaló que otras jornadas los suyos podían haber llegado o merecido más, pero que había sido en esta ante el Lugo, en la que realmente habían jugado bien «el tipo de partidos» que se está dando en Segunda.

«Seis jornadas son muchas sin ganar, Veníamos de crear muchas aproximaciones en partidos igualados y competidos -con parones y estrategia- que no estábamos siendo capaces de llevarnos. Hoy sí hemos competido y aprovechado el tener más estrategias ofensivas que el rival. Me quedo con la entereza del equipo, que no se ha desmontado y ha dado la vuelta la marcador», señaló el entrenador azul.

Ziganda, que mantuvo su apuesta por un bloque «que ya había demostrado buenas sensaciones antes y sido capaz de ganar», destacó que quizá un marcador tan abultado no, pero que la victoria azul «había sido justa».

«No nos van a contar a nosotros de qué va la estrategia, que hemos llegado 8 veces en un partido y nos hemos ido de vacío por encajar en un saque de esquina al final. La estrategia nos ha penalizado mucho y hoy ha tocado que nos diese. Estoy contento por los puntos y la reacción, hemos tenido tranquilidad», analizó el navarro. El técnico fue franco también con su regreso, en el que trató de «aportar serenidad» aún a sabiendas de «lo que significaba no ganar». «Lo vives con tensión porque la situación lo requería: sabemos lo que se viene y que todos se acercan por debajo si no ganas», concluyó Ziganda, liberado.

