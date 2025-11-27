Arranca la temporada de raquetas de nieve en la zona de San Isidro

A partir de este mismo sábado y mientras las condiciones de nieve sean favorables, diariamente partirán rutas fáciles en raquetas de nieve desde la zona de San Isidro. También hay fechas programadas para disfrutar de rutas en raquetas nocturnas, bajo la luna llena.

Mara Llamedo Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:35 | Actualizado 08:51h.

Dice el refrán que «por San Andrés, nieve en los pies». Un dicho que en la zona de Aller parecen tomarse al pie de la letra ya que, aprovechando la llegada repentina de las primeras nevadas -y con la previsión de que el manto blanco aguante-, el próximo 29 de noviembre arranca la temporada de raquetas de nieve en el entorno de San Isidro.

El arranque, además, es a lo grande: con salidas diarias mientras duren las condiciones, rutas accesibles para casi cualquier público, material incluido, guías titulados y, como guinda, la posibilidad de caminar de noche bajo la luna llena, disfrutando de un caldo casero caliente mientras alrededor se instala ese silencio helado que solo existe en la montaña invernal.

Las rutas nocturnas en raquetas de nieve son sumamente especiales.

El escenario principal de la experiencia es la zona de San Isidro, un paisaje mítico de la montaña asturleonesa que cada invierno se transforma por completo. La nieve lo vuelve todo distinto: los contornos se suavizan, la luz rebota en las laderas, los sonidos se amortiguan y aparece una calma nueva, más contenida, casi solemne. Pero es un escenario efímero, delicado, cada vez más escaso. Por eso, disfrutarlo cuando se presenta —y hacerlo sin complicaciones— es casi un privilegio que el invierno concede a cuentagotas.

Hacer una ruta en raquetas es experimentar otra forma de senderismo, otra forma de relacionarse con el paisjae y la montaña.

«Las raquetas son muy fáciles de usar. Te permiten moverte por la nieve de forma muy sencilla. Su magia y éxito está precisamente ahí: sobre ellas, cualquiera pueda adentrarse en el paisaje sin hundirse, sin esfuerzo, avanzando con naturalidad sobre la nieve. Es una forma de caminar distinta, que cambia la percepción del terreno y de la montaña. Además, la experiencia está diseñada para preocuparse de disfrutar del paisaje con los 5 sentidos, sin grandes esfuerzos, sin riesgos y sin tener que pensar en nada más», explica Noel, guía de montaña del proyecto Jarascada (encargados de poner en marcha esta iniciativa) y uno de los responsables de acompañar estas salidas.

«Queremos aprovechar a tope ese regalo efímero que es la nieve. Por eso hemos preparado salidas diarias para todos los días que haya condiciones. Además claro de las rutas nocturnas, que son realmente especiales», cuenta.

Rutas para todos los públicos, de día y de noche

El plan no puede ser más sencillo ni más atractivo: mientras el invierno y a nieve lo permitan, cualquiera que desee vivir la experiencia de caminar por la nieve de una manera segura y cercana puede apuntarse a estas rutas con raquetas por el entorno de la estación de Fuentes de Invierno y el Puerto de San Isidro.

Los itinerarios recorren media docena de kilómetros y rondan las tres horas y media de duración. Están diseñados para un público muy amplio: personas con ganas de iniciarse, senderistas habituales que quieran probar algo diferente, familias con niños a partir de diez años, gente que disfruta del invierno y busca un plan distinto para un fin de semana.

Las raquetas son sencillas de usar y permiten avanzar por el paisaje nevado sin grandes dificultades ni esfuerzos.

«Junto a la Estación Invernal de Fuentes de Invierno tenemos unos bosques y paisajes preciosos para la práctica de este deporte. Gracias a las raquetas no nos hundiremos en la nieve y podremos flotar sobre esta sin necesidad de tener ningún tipo de experiencia previa. Un buen calzado de montaña, un par de bastones,abrigarse bien… y a disfrutar del paisaje maravilloso cubierto de nieve», explica Noel.

Además, otro de los puntos llamativos de la propuesta invernal de Jarascada son las rutas nocturnas: paseos en raquetas de nieve bajo la luz de la luna llena. Una experiencia única y sumamente especial que en este caso se combina, además, con una parada para disfrutar del paisaje mientras se saborea un caldo caliente: un gesto sencillo que, en ese contexto, resulta sumamente especial y hogareño en medio de la aventura.

Las rutas nocturnas se inauguran el día 6 de diciembre y se alargarán hasta el mes de marzo siempre que haya nieve.

«Entre los meses de diciembre y marzo tenemos programadas varias salidas nocturnas con raquetas, una actividad que enamora a todo el mundo. Siempre que haya nieve y el calendario lunar sea propicio, saldremos a caminar la oscuridad del paisaje nevado. El punto distinto, aparte de caminar por la noche, es que a mitad de excursión hacemos una parada y ofrecemos una buena taza de caldo casero hecho aquí, en Cal Xabú. Y aunque suene a tópico es cierto: el caldo sabe mejor en medio de ese panorama», relata Noel.

Así, las salidas nocturnas en raquetas comenzarán el fin de semana del 6 y 7 de diciembre y se alargarán hasta el mes de marzo, siempre claro que haya nieve y una luna lo suficientemente luminosa para hacer de linterna.

«La nieve transforma el paisaje, sí, pero también transforma cómo lo habitamos. Lo hace más silencioso, más frágil y, de alguna manera, más emocionante. Quizá por eso las salidas con raquetas están viviendo un pequeño renacer: porque ofrecen una manera sencilla de reconciliarse con el invierno, de aprovechar un elemento cada vez más escaso y, sobre todo, de vivir una experiencia muy distinta a la del senderismo habitual», remata el guía.

Una aventura para todos los públicos para la que conviene reservar plaza: los grupos son reducidos, la demanda alta y la temporada de nieve cada vez más corta. Para más información y reservas hay que ponerse en contacto con Jarascada Guías de Montaña a través de los teléfonos 615121428 y 650268005 o de la página web www.jarascada.es