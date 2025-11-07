A la Burra Blanca: una ruta tranquila por un paisaje de lo más especial

El sendero que sube a la Burra Blanca no tiene complicación y, además, regala preciosos tramos de caminata y buenas vistas cumbreras.

El sendero arranca entre prados. Presume de anchura, de firme cómodo y va dibujando giros suaves entre niebla perezosa y luz baja del amanecer. Un par de curvas más arriba, el paisaje se abre y, en el horizonte, emerge bellísima Peña Mea, bañada por los primeros rayos de sol del otoño. Y aunque ella no es el destino cimero de esta excursión, cuesta apartar la vista: su silueta, vertical y destacada, marca el compás (y las visiones) de la jornada.

Ampliar Vistas a Peña Mea durante el primer tramo de ruta a la Burra Blanca.

El destino de los pasos es una montaña de nombre sugerente: la Burra Blanca. Se alza bastante cerca (en territorios a medio camino entre los concejos de Mieres, Aller y Laviana) y se levanta algo más de 1.100 metros sobre el paisaje.

Lo primero que llama la atención de la Burra Blanca es su nombre: hay quienes dicen que se llama así porque es la primera en cubrirse de nieve cuando empieza a trapear en las alturas. Y que con sus lomas blanqueadas, su silueta recuerda la de una burra de pelaje claro, recostada en mitad del cordal.

Otros sostienen que «burra» nada tiene que ver con el animal, sino con una raíz toponímica antigua que aludiría a monte o roca; lo de «blanca», dicen, viene del tono pálido de sus calizas.

Sea cual sea el origen, lo cierto es que la excursión hasta la Burra Blanca tiene algo de especial: una ruta distinta —como el nombre del monte buscado— que atraviesa bosques hondos, majadas solitarias y colladas abiertas al viento. En total, el camino dibuja un círculo asequible de unos 11 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo, que se adentra en un paisaje variado y profundamente asturiano.

Bosques de hayas de cuento, colladas de aires libres y vistas largas, panoramicas privilegiadas hacia Peña Mea...la subida a la Burra Blanca es muy bella.

Durante el ascenso, el caminante disfruta con privilegio no sólo del perfil cercano de Peña Mea; al tiempo que se gana altura la mirada también se abre hacia las Ubiñas, guardianas del horizonte suroccidental, o hacia el pico Torres (techo del concejo de Aller).

Se trata de una caminata de ritmo amable y alma antigua, que puede recorrerse entera en media jornada o alargarse a un día completo, deteniéndose a respirar no sólo en la cima sino también en lugares como el Cuetu Ventosu, la Collada Ablanu, el Colláu de los Caballos o el impresionante hayedo que precede a la cumbre.

La ruta no sólo sube a la Burra Blanca: también pasa por lugares como el Cuetu Ventosu, visita majadas viejas, o atraviesa bosques inmensos.

En definitiva, una ruta para disfrutar de un paisaje híbrido que, sin complicaciones, mira hacia grandes cimas, se adentra en espesuras profundas, visita majadas vestidas de misterio y se deja despeinar por el viento en las colladas altas.

Ampliar Vistas hacia Peña Mea y hacia el pico Torres desde los altos cumbreros de la Burra Blanca.

Paso a paso: desde el Alto de la Colladona a la Burra Blanca

La ruta comienza en el Alto de la Colladona, paso natural entre los concejos de Aller y Laviana. Una pista ancha arranca y gana altura con suavidad dibujando curvas. Tras un par de giros, el paisaje se abre y emerge Peña Mea, alzada en el horizonte igual que un faro y bañada por la luz oblicua del otoño.

Primeros pasos por pista desde el Alto de la Colladona.

La pista avanza ancha y cómoda, flanqueada por tramos de matorral y buenas vistas en el horizonte, con las Ubiñas brillando en la distancia. En un punto, una portilla señala el cambio de vertiente y el sendero se adentra en un entorno más íntimo en el que el bosque va ganando fuerza lentamente.

Finalmente, la pista se adentra de cuajo en una profunda viesca: un bosque que regala efectos caleidoscópicos, humedad, silencio… un tramo para bajar el ritmo y dejarse abrazar por la espesura.

No hay prisa: el destino ahora es el Collau Ablanu, un alto tranquilo con buenas vistas hacia el valle de Turón, perfecto para hacer un buen descanso. Además, es un punto estratégico en el que convergen dos sendas: a la derecha al Cueto Ventosu y a la izquierda la Burra Blanca.

Desde el collau Ablanu, tomando dirección derecha, la senda se acerca primero a coronar el Cueto Ventosu. Durante años se pensó que este monte era el techo de la zona, pero las mediciones más recientes desplazaron ese honor a la Burra Blanca, apenas cinco metros más alta.

La cima, marcada por un viejo buzón de montaña, ofrece vistas cercanas sobre colladas y valles, aunque la vegetación limita un poco la panorámica. Tras visitarla, el sendero retoma los pasos para regresar al Collau Ablanu en el que, ahora, se escoge el sendero que se pierde por la espesura a mano izquierda.

Ampliar Collau Ablanu. Para ir al Cuetu Ventosu a la izquierda; para ir hacia la burra blanca, sendero de la derecha.

La ruta avanza ahora internándose en terrenos de vegas y pastos de altura en los que el peso del monte se siente un poco más hondo.

La pista va tomando cada vez más forma de sendero y, entre praderías inclinadas y muros de cierre, aparece la Majada Lloberes, ataviada con algunas cabañas a pie de sendero y ese aire antiguo, como de misterio, que tienen siempre las zonas de braña. Además su nombre, lloberes, suena a lobas, a noches frías, a lugar de paso, a frontera entre claros y bosques…

Ampliar Majada Llloberes, con buenas vistas hacia el Cueto Ventosu.

A partir de aquí, la senda gana altura lentamente hasta recalar en Los Collaínos, una campera con restos de cabañas a pie del monte. El paisaje cambia repentino, situándose a pie de bosque y recogiéndose un instante.

Este lugar es casi la antesala de la cumbre y llama a detenerse, como si en la energía que emana de este suelo hubiera algo hipnótico, arrullador o medicinal. Si hay tiempo, es conveniente hacer una parada y tratar de escuchar el cántico antiguo que parece recorrer la zona, rodeada de bosque y calma montuna.

Ampliar Zona de los Collainos: tras ella hay un bosque y luego, ya, la cumbre.

Tras el paso por los Collainos, el camino penetra ahora en un hayedo precioso, de los que huelen a tiempo detenido: suelo de hojas secas, luz tamizada, troncos retorcidos y ese silencio húmedo que solo interrumpe el crujido de las pisadas. He aquí otro lugar de esta ruta que conviene recorrer a paso lento, recreándose en el ambiente. Otro lugar perfecto para detenerse, alargando el paseo, y absorber energía telúrica restaurativa.

Ampliar Bosque de hayas antes de la Burra Blanca.

Superado el bosque, la sensación de cúpula termina y se abre el cielo. Además, la pendiente se acentúa un poco. El sendero busca ahora ansioso la línea del cordal y, tras los últimos repechos, alcanza por fin la cumbre de la Burra Blanca: un balcón a 1153 metros desde el que admirar el alargado y ondulante paisaje que se abre a los pies, con Peña Mea y el pico Torres como colosos cercanos destacados.

Ampliar Desde la Burra Blanca, Peña Mea y el pico Torres.

Ampliar Cruz y buzón en la cumbre de la Burra Blanca.

Una vez disfrutada la cima, el descenso se realiza por la ladera oriental, siguiendo trochas de ganado que llevan hasta la Collada de los Caballos, donde la senda se reencuentra con la pista principal. Desde allí, basta seguirla en dirección oeste para cerrar el círculo de nuevo en el Alto de la Colladona, bajo el mismo cielo donde empezó la caminata.

