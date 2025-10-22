Las 'Carreras del Paraíso' se despiden con un plan abierto a todos en Villaviciosa

Mara Llamedo Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Que Asturias es un paraíso no es nada que rechine a nadie, ni nada que se ponga en duda. Ese slogan, 'Asturias Paraíso Natural' lo tenemos más que interiorizado, asumido, lo reconocemos real… sin embargo, aunque parezca una noción eterna, 'Asturias, Paraíso Natural' es un emblema que se estrenó hace ahora 40 años: una marca creada por Arcadi Moradelll que es una de las más longevas de España; una frase sencilla, limpia, fácil de recordar… que además representa la fuerza, la autenticidad, la sostenibilidad y el arraigo de esta tierra.

Pues bien, para celebrar el 40 aniversario de esta marca tan exitosa y veraz, el Principado ha puesto en marcha varias iniciativas. Una de ellas, las denominadas 'Carreras del Paraíso', un ciclo de carreras gratuitas que recorren trayectos de entre 10-20 kilómetros por distintos concejos. El objetivo es dar a conocer la riqueza natural y rural de distintos territorios asturianos, fomentando un turismo sostenible y abierto tanto a participantes locales como a visitantes de otras comunidades.

Además, la iniciativa no concluye ahí: cada jornada deportiva concluye con una romería en la meta. Una fiesta con mucha esencia asturiana pensada para disfrutar en familia, con música en directo, gastronomía tradicional, juegos infantiles y actividades.

Así, durante los primeros fines de semana del mes de octubre las Carreras del Paraíso han pasado por la Senda Costera Naviega, entre Valdés y Navia, siguiendo el perfil del Cantábrico. Después continuaron por la ruta del Forcón de los Ríos, en Santa Eulalia de Oscos; finalmente, la pasada semana llegaron al Parque Natural de Redes, recorriendo el Camín Real del Sellón, entre Caso y Piloña. Tres citas con paisajes diferentes que compartieron una misma filosofía: dar a conocer la riqueza natural de los concejos asturianos y proponer una miscelánea entre deporte, paisaje y cultura.

Ultima cita este sábado en Villaviciosa

Pero las carreras del Paraíso no han llegado a su fin. Durante este fin de semana todavía queda una oportunidad para participar y disfrutar de una de sus propuestas: esta vez en el concejo de Villaviciosa, en plena Comarca de la sidra.

La cita será este mismo sábado, 25 de octubre; y el plan consiste en recorrer al trote casi 17 kilómetros de sendas entre Llugás y Peña Cabrera, con partida y regreso en la iglesia de Santa María de Llugás. El itinerario, que salva unos 700 metros de desnivel total, no se desliza sólo por el paisaje sino que también se entretiene con la etnografía, las aldeas o la cultura del lugar, dibujando una ruta circular que puede hacerse corriendo pero también por cuenta propia, a ritmo lento,disfrutando de los restos de molinos, pequeñas iglesias, aldeas, bosques y prados que van saliendo al paso durante el recorrido.

Y al terminar, como en las anteriores citas, el plan concluye con una romería en la que están presentes el resto de señas que hacen de Asturias un paraíso: la cultura, el folclore, la el buen comer, la hospitalidad, las tradiciones… así, tras la carrera programada para el sábado, en la meta habrá música, talleres, juegos infantiles ytradicionales, gastronomía local y actividades (también gratuitas) para todos los públicos.

Además, no es necesario participar en la carrera para sumarse al plan. Quienes prefieran un ritmo más pausado pueden aprovechar la mañana para recorrer alguna de las rutas del concejo —el Camino de los Molinos del Profundu, la Ría de Villaviciosa o el entorno del Monasterio de Valdediós— y acercarse después a la celebración. La cita coincide con la temporada de mayar la sidra, cuando las manzanas recién recogidas llenan los lagares y los pueblos huelen a dulce fermentación. Todo un aliciente para visitar la Comarca de la Sidra en su momento más auténtico.

Una invitación para recorrer Asturias

Al mismo tiempo, cabe decir que las 'Carreras del Paraíso' no terminan con la propuesta para este sábado de Villaviciosa ni con el final de octubre: lo que dejan sobre el mantel es una propuesta de cuatro rutas (y cuatro territorios) que permiten conocer paisajes de mar y montaña, disfrutar de la gastronomía local y del paisanaje, descubrir sendas y aldeas…todo lo que representa ese Paraíso Natural que es Asturias y que en otoño se vuelve más bello.

Navia, Oscos, Caso, Piloña y ahora Villaviciosa conforman una ruta que bien podría servir de guía para quienes quieran explorar el Principado desde la calma y el respeto al entorno: una propuesta de rutas por lugares accesibles y llenos de encanto, ideales para escapadas cortas y restaurativas, para disfrutar de la etnografía, tradición y cultura, para caminatas familiares…

Así, aunque con la cita de Villaviciosa se despidan las 'Carreras del Paraíso', su espíritu queda. La iniciativa ha sido una forma de recordar que la mejor manera de celebrar Asturias es salir a disfrutarla, a pie, con tiempo y con los sentidos abiertos.

Para más información y tracks sobre los itinerarios propuestos en las Carreras del Paraíso, o para participar de la cita que tendrá lugar este fin de semana en Villaviciosa, se puede visitar la web carrerasdelparaiso.com