Cuatro rutas para darle la bienvenida al invierno en Asturias

El pico Trigueiro, en los altos de la Sierra de Peñamayor: una de las rutas sugeridas para las caminatas pre-invernales.

El invierno ha entrado en Asturias sin avisar. Viene portando frío, cielos cambiantes, viento afilado y luz limpia, una amalgama de elementos que han transformado el paisaje de un día para otro.

De repente, los valles, los montes altos, los caminos de costa…todo parece pintado de otro color. Las cumbres altas se cubren de blanco y parece que el monte se encoge, como si reservase las aventuras más ambiciosas para los meses más templados. Pero basta mirar un poco más abajo para descubrir que todavía quedan sendas abiertas: rutas sencillas que permiten seguir respirando bosque, aire limpio y silencio incluso cuando el frío aprieta.

Maravillosas vistas desde el pico La Colladina, una cumbre accesible perfecta para una excursión en día frío. M.LL

Y es que, aunque haya que abrigarse más y escoger caminos distintos, el invierno es una estación ideal para el senderismo. Una época que invita a airearse buscando sendas menos complejas, de esas que pueden andarse aunque las manos se escondan en los bolsillos y el vaho salga en nubes breves. Para ello, existen caminos amables que recorren llanuras costeras, sierras modestas y collados arropados por hayedos; itinerarios perfectos para familias, grupos de amigos o cualquiera que quiera seguir disfrutando de la montaña sin exponerse a riesgos innecesarios.

Buenas vistas montañeras, caminos sencillos, bosques vestidos de otoño avanzado, majadas, cumbres sencillas... en época invernal es mejor escoger rutas sencillas.

En este artículo proponemos cuatro paseos sencillos perfectos para época de frio y días cortos; cuatro rutas que permiten seguir sintiendo Asturias a cada paso: la ruta del Azabache, en Villaviciosa, con su historia negra y brillante; la subida al Picu Moru, en Parres, un excelente mirador del oriente; la cresta suave y panorámica de la sierra de Peñamayor, preciosa y acogedora; y el ascenso a La Colladina, en Sobrescobio, una cumbre modesta que guarda el carácter del Parque Natural de Redes.

En definitiva, cuatro caminos para mantener vivo el hábito de caminar mientras el invierno se instala en el paisaje.

Vistas desde los altos de la sierra de Peñamayor, uno de los destinos de estas cuatro rutas.

1. La ruta del Azabache, en Villaviciosa

lLa ruta del Azabache es un paseo breve y luminoso que permite asomarse a uno de los tesoros más singulares de Asturias: un mineral oscuro y delicado cuya historia está profundamente ligada a la comarca maliaya.

No es casual que este recorrido discurra por Villaviciosa, donde las antiguas minas de Les Mariñes llegaron a situarse entre los grandes epicentros azabacheros del mundo, a la altura de las célebres explotaciones de Whitby, en Inglaterra.

Playa de Tazones, punto de partida de la guapa ruta del Azabache.

Este itinerario es sencillo: siempre acompañado por el rumor del Cantábrico, va trenzando paisaje e historia a cada paso. El camino se eleva primero hacia el faro de Tazones y avanza después por una costa llena de carácter propio: pequeñas playas, aldeas con aroma a salitre, bosques que se asoman al acantilado, un viejo molino y una iglesia románica que parece surgida de otro tiempo.

El rastro del azabache conduce incluso hacia los acantilados de Oles, donde afloran huellas de dinosaurio del Jurásico. No es una visita tangencial: el propio azabache es fruto de maderas fosilizadas hace unos 150 millones de años, en la misma era que dejó impresos esos pasos gigantescos.

Tras bordear la costa, el itinerario se interna hacia una antigua mina hoy en desuso, uno de los enclaves más emblemáticos para entender la tradición azabachera. A partir de ahí, el sendero dibuja un pequeño círculo regresando por Oles y Les Mestres antes de descender de nuevo a Tazones, completando unos diez kilómetros de caminata amable, ideal para media jornada y para cualquier condición física.

Playa, acantilados, pueblos pesqueros, cultura marinera, historia azabachera... la ruta del Azabache lo tiene todo.

Y para culminar la experiencia, nada mejor que dedicar un rato adicional a perderse por Tazones: un pueblo marinero de postal, con rincones llenos de historia y una oferta gastronómica que hace de remate perfecto. Un plan completo que aúna patrimonio, paisaje y mar, y que demuestra que incluso las rutas más sencillas pueden esconder historias de millones de años.

2. Picu Moru, en Parres

b El Picu Moru es uno de esos paseos que se ganan el calificativo de «dulces»: un recorrido amable, corto y perfecto para toda la familia, que permite adentrarse en los bosques de Parres sin más exigencia que un par de horas de caminata tranquila. El sendero asciende sin prisas entre castaños y robles hasta coronar esta pequeña cumbre—apenas 555 metros—que, pese a su modestia, forma parte del paisaje emocional del concejo.

vistas desde lo alto del Picu Moru, en Parres.

Su altura puede ser discreta, pero su ubicación no puede ser mejor. Desde la cima, el horizonte se abre como un abanico inmenso: hacia un lado, la sierra del Sueve, magnífica y cercana; hacia otro, los Picos de Europa recortan el cielo con su silueta inconfundible. Más abajo, se extienden las vegas del Piloña y del Sella, los montes de Ponga y, si la luz acompaña, un destello azul del Cantábrico en la distancia. Es un mirador de primera, sereno y agradecido, de esos que invitan a quedarse un rato en silencio.

Los Picos de Europa desde la discreta pero perfecta cima del picu Moru.

Y al volver al punto de partida, la excursión puede continuar de otro modo: el concejo de Parres guarda pueblos acogedores, mesas bien puestas y rincones donde prolongar la jornada con calma. Una tierra ideal para combinar el senderismo con el sabor del territorio y vistas montañeras inmensas.

3. Pico Trigueiro y cresta de la Sierra de Peñamayor

La sierra de Peñamayor tiene ese don tan asturiano de sorprender sin imponerse. Desde sus alturas modestas brotan algunos de los panoramas más amplios y emocionantes del centro de Asturias: un mosaico que abarca las Ubiñas, los Picos de Europa, el cordal de Ponga, la sierra del Sueve, el Cuera y, al fondo, el mar abriéndose como una última ventana de luz. Pues todo esto se disfruta en esta caminata, accesible y amable, que asciende desde Fayacaba y que seduce incluso antes de alcanzar su primera cumbre.

Zona de Breza, un punto que sin ser cumbre ya alcanza a mirar muy lejos.

El recorrido arranca por pista, subiendo entre praderías. Durante el trayecto hay un montón de lugares destacados, con nombre propio: la majada del Fueyu, el pozu Funeres y, un poco más arriba, la majada de Breza, desde donde la montaña empieza a revelar su carácter. La subida continúa con ritmo constante, sin tramos técnicos, cruzando un bello bosque antes de coronar el Trigueiro, la cota más destacada del contorno.

Conquistada esta primera cima, el itinerario se transforma en un placer aún mayor: una cresta cómoda y pedregosa, salpicada de vegetación autóctona, que se recorre casi en modo paseo. Aquí la sensación es la de caminar sobre un mirador en movimiento, siguiendo un lomo de montaña que se alarga como un balcón natural sobre un mar ondulante de valles, lomas y bosques.

Este paseo asciende al pico Trigueiro y luego crestea de manera sencilla, disfrutando de las panorámicas

En conjunto, una ruta perfecta para quienes buscan una jornada por la montaña sin complicaciones técnicas, pero con buenas panorámicas. Un periplo que se graba para siempre en el corazón y que –pese a su sencillez- es capaz de ofrecer una de las colecciones de vistas más generosas del invierno asturiano.

4. La Colladina, en Sobrescobio

La Colladina es un monte discreto, casi una collada más que una cima, pero que se convierte en una excursión privilegiada por su ubicación. Muy cerca de la mítica Xamoca, alzada a poco más de 1.100 metros, la ascensión a esta montaña resulta muy cómoda y permite contemplar sin obstáculos territorios míticos como los Picos de Europa o las Ubiñas, ofreciendo un paseo de vistas amplias

Mirando hacia los Picos de Europa desde La Colladina.

El sendero, circular y bien señalizado, avanza junto a al murmullo del agua, perdiéndose por majadas y ascendiendo laderas. No hay grandes desniveles ni pasos expuestos, lo que hace de esta ruta una opción accesible para toda la familia y para quienes buscan disfrutar del bosque y la montaña en calma.

Ampliar

Al final, el pico la Colladina es un destino perfecto para una ruta que combina naturaleza, tranquilidad y amplitud visual. Un plan de diez para un paseo invernal que no requiere esfuerzos extremos pero que ofrece, en cada curva, un pedazo del paisaje más genuino de Asturias.