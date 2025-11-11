Dos asturianos en la cara norte del Eiger

En abril de 2025 Mario Benito Rodríguez y Juan Luis Guilluy Arenas, del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, emprendieron una aventura. De aquella vivencia salío una cinta que se lleva el premio Actividades Asturianas de la Semana Internacional de Montaña de Gijón.

Dos días colgados de una pared vertical, tres mil metros de recorrido y una sucesión de pasos legendarios que han marcado la historia del alpinismo europeo. Así podría resumirse la aventura que llevó a los asturianos Mario Benito Rodríguez y Juan Luis Guilluy Arenas a la cumbre del Eiger (Suiza) por su temida cara norte.

Su hazaña, narrada en la obra «Eiger Nordwand», acaba de ser reconocida con el Premio Actividades Asturianas 2025, convocado por la Semana Internacional de Montaña de Gijón (SIMG).

Ambos forman parte del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, un equipo de élite acostumbrado a moverse entre la vida y la muerte en cada intervención. Mario Benito, médico-rescatador y miembro del Equipo Nacional de Alpinismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), combina su labor sanitaria con una trayectoria deportiva que le ha llevado a abrir vías en macizos de medio mundo. Su compañero, Juan Luis Guilluy, bombero-rescatador y guía de montaña, es un profundo conocedor de los Picos de Europa, donde acumula incontables ascensiones y aperturas. Juntos forman una cordada sólida, técnica y con una enorme complicidad en la montaña.

La legendaria ruta Heckmair, un símbolo del alpinismo

En abril de 2025, Mario y Juan Luis decidieron enfrentarse a uno de los retos más emblemáticos del alpinismo: la ruta Heckmair 1938, en la pared norte del Eiger.

Esta ruta, abierta por los alemanes Anderl Heckmair y Ludwig Vörg junto a los austríacos Heinrich Harrer y Fritz Kasparek, se considera un hito histórico del alpinismo: fue la primera ascensión exitosa de la cara norte del Eiger, una de las más temidas de los Alpes. Aquel logro de 1938 exigió superar avalanchas, hielo inestable y una tormenta final que puso sus vidas en peligro. Además, la expedición fue aprovechada por la propaganda nazi, lo que añadió una dimensión política a una gesta puramente deportiva.

Desde entonces, la Heckmair ha sido un símbolo de audacia y resistencia en la historia del montañismo. Y hasta ella viajaron Juan Luis y Mario en busca de aventura. De la vivencia, nació Eiger Nordwand, una obra audiovisual que combina imágenes espectaculares con el testimonio cercano de dos profesionales habituados al riesgo.

El jurado del Premio Actividades Asturianas destaca precisamente la honestidad narrativa y la fuerza visual de la propuesta, que logra transmitir tanto la dificultad técnica de la vía como la dimensión humana de la aventura.

Imágenes de Eiger Nordwand que se proyectará -junto a otras cintas seleccionadas- en el marco de la Previa a la SIMG, en diciembre.

Un galardón para difundir la cultura montañera asturiana

El Premio Actividades Asturianas, que se estrenó el pasado año dentro del marco de la Semana Internacional de Montaña de Gijón busca reconocer y difundir las actividades de montaña protagonizadas por asturianos, ya sea a través de vídeos o charlas-proyección sobre ascensiones inéditas.

En esta segunda edición, el certamen recibió cinco obras, todas ellas de gran nivel. «Eiger Nordwand» destacó por su calidad técnica, su autenticidad y su capacidad de emocionar al espectador.

La obra será proyectada en una de las sesiones de La Previa de la 46ª Semana Internacional de Montaña de Gijón, que se celebrará en diciembre de 2025 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Junto a ella se exhibirán también otras piezas presentadas al concurso, en una muestra que servirá de antesala a uno de los eventos más veteranos del calendario cultural y deportivo asturiano.

Organizada por el club AMA Torrecerredo, la Semana Internacional de Montaña de Gijón es un referente con casi cinco décadas de historia. Nacida como un espacio de encuentro entre deportistas, exploradores y amantes de la naturaleza, se ha consolidado como una plataforma para la divulgación del montañismo y del medio natural en Asturias. Por su escenario han pasado figuras de renombre internacional, relatos de expediciones legendarias y debates sobre el futuro de los deportes de montaña. Su edición nº46 está programada para enero de 2026 pero su Previa, cargada de cultura montañera, abre puertas en diciembre.

Ampliar Cartel de la 46 edición de la Semana Internacional de Montaña de Gijón, organizada por el grupo AMA Torrecerredo.

Con el Premio Actividades Asturianas, AMA Torrecerredo refuerza ese compromiso de conectar las cumbres con la sociedad, poniendo el foco en quienes, desde Asturias, continúan explorando, creando y soñando nuevas rutas. «Queremos que las experiencias de nuestros montañeros sirvan de inspiración, que se conozca su trabajo y se reconozca su aportación a la cultura de la montaña», señalan desde la organización.

En ese espíritu encaja perfectamente la historia de Mario Benito y Juan Luis Guilluy: dos profesionales del rescate, dos alpinistas de altura y dos asturianos que han llevado su pasión hasta la mítica cara norte del Eiger, una pared que solo cede ante quienes la miran con respeto, técnica y corazón.