El lujo de dormir en un teito en La Pornacal, en Somiedo

En los altos de Somiedo, en medio de un paisaje vegetal inmenso y bañada por el tumulto tranquilo del monte salvaje, se encuentra La Pornacal, una braña cargada de memoria que puede presumir de ser uno de los lugares más especiales de estas tierras.

La Pornacal es famosa por su antigüedad, por lo bien conservada que está, por ser una de las brañas más extensas del concejo y por estar organizada en barrios tradicionales. Pero su singularidad va más allá: su energía, mezcla de piedra, tierra y agua; su memoria, que habla de la cultura local, las costumbres y el paisanaje; y su maravillosa ubicación, rodeada de bosques, cielos infinitos, pastos de altura y montañas onduladas, hacen que en la Pornacal se sienta viva esa esencia de montaña que cuenta historias, leyendas y saberes únicos de apego a la tierra.

Pues ahora, gracias a una iniciativa de turismo sostenible ideada por el Ayuntamiento de Somiedo, es posible no solo recorrer la braña de la Pornacal y perderse entre los senderos, bosques y pastos de altura que la rodean, sino también pernoctar una noche en ella, en una de sus tradicionales cabañas de teito.

Se trata de un producto de ecoturismo exclusivo, limitado a grupos reducidos de seis personas, acompañado siempre por guías locales autorizados, que aseguran una experiencia auténtica y fiel a la cultura y la etnografía de la zona: una inmersión completa en la memoria y el alma de Somiedo.

«La esencia de esta experiencia es disfrutar de nada menos que una noche en una cabaña de teito en la mítica braña de La Pornacal. La cabaña de fue adquirida y rehabilitada por el Ayuntamiento dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. Es una cabaña grande, de unos 19 metros cuadrados, que estaba medio caída. Lo que ofrecemos es una experiencia súper exclusiva: en un alojamiento único y en un lugar único, con todas las comodidades. Y todo esto combinado con un buen paseo por el paisaje increíble de Somiedo,¿qué más se puede pedir?, -relata Alberto Bode, uno de los guías locales autorizados a conducir esta actividad.

Así, tal y como relata Alberto la experiencia no sólo incluye la pernocta sino también un trekking que recorre una quincena de kilómetros a través de senderos de montaña, valles, hayedos y otras brañas, siempre acompañado por guías locales enfocados en proporcionar seguridad y ser brújula,pero también en trasmitir la historia, la etnografía, las leyendas y los secretos pastoriles de la zona.

«Lo más bonito de esta experiencia es que no es solo caminar y dormir en una cabaña; es sentir la historia de la braña, conocer cómo vivían los antiguos brañeiros y comprender su relación con la montaña. Lo que se ofrece es una vivencia auténtica, que combina naturaleza, patrimonio y sostenibilidad. Y para nosotros, como guías, es un privilegio poder mostrar a la gente cómo se entrelazan paisaje, historia y vida rural en cada rincón de esta tierra», explica Alberto Bode.

Paso a paso para pernoctar en La Pornacal en una cabaña de teito

La experiencia (que incluye cena, pernocta y desayuno en la cabaña, además de la ruta guiada) está reservada a un máximo de 6 personas y parte a pie desde la pequeña y bella localidad de La Peral . Desde ahí, la ruta ascenderá buscando los altos del sitio para luego bajar hacia el valle del río Pigüeña, hogar de brañas. En el camino, se pasa por la Braña de los Cuartos, o Braña Viecha, otro recodo muy antiguo, cargado de memoria y fuerza telúrica.

«Hay que salvar cierto desnivel, pero es una ruta sencilla, apta para senderistas habituados a andar: un camino hacia los pastos de verano, hacia los refugios de teitos…un camino que te envuelve y que culmina en La Pornacal, donde el reloj camina a otro ritmo. Y luego está la cabaña: la rehabilitación que se ha hecho es una pasada. Con capacidad para un máximo de 6 personas, literas de madera independientes, placas solares, lavabo, WC ecológico… todo pensado para conservar la esencia de las brañas mientras disfrutas de una estancia cómoda y auténtica. El objetivo era mantener la esencia tradicional pero adaptándola a un uso turístico sostenible y seguro», comenta el guía.

Tras pasar la noche, y tras un buen desayuno, la experiencia se despide de La Pornacal y regresa de vuelta al mundo por otro camino: unos 5 kilómetros tranquilos por bosque y senderos viejos que culminan en Villar de Vildas, pueblo ejemplar en el año 2004: rincón cargado de arquitectura tradicional y esencia somedense donde se tomará un transporte de vuelta a Pola de Somiedo.

En total, un plan de dos días completos de disfrute montañero en el Parque Natural de Somiedo, con ruta guiada y con la experiencia única de dormir en un teito en la Pornacal y conocer, de primera mano y en primera persona, la sensación de habitar una braña.

Para más información se puede rellenar el formulario de contacto en la página web nortrailmountains.com o contactar directamente en el teléfono 629218385.

