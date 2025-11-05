Descubrir las montañas más impresionantes del planeta desde la butaca: un plan de cine en Oviedo

Mara Llamedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

Tomarse los jueves de noviembre como una oportunidad para viajar, durante un par de horas, por algunas de las montañas más impresionantes del planeta. Y, además, con la comodidad de no moverse de la butaca.

Esa es la propuesta del Festival de Cine de Montaña, Naturaleza y Aventura del Memorial María Luisa, que convierte los Cines Foncalada de Oviedo en punto de encuentro para quienes aman la montaña, la aventura y las historias que nacen al pie de una cumbre.

Un espacio no solo para disfrutar del mejor cine de naturaleza, sino también para compartir impresiones y conversar con otros aficionados, montañeros o realizadores que, como los protagonistas de las películas, buscan inspiración, tejer redes, consejos…

Ampliar

Durante todo el mes, Oviedo se convierte así en un lugar desde el que es posible viajar por lugares impresionantes: de los Andes a la Patagonia, de Mongolia al Himalaya, pasando por Islandia, el Ártico, la garganta del Rondu, en Pakistán, o las cumbres alpinas de Europa.

Cada proyección propone un viaje visual y emocional que celebra la belleza del planeta y la conexión del ser humano con su entorno natural. Todas comparten un mismo espíritu: la pasión por la montaña, el respeto por la naturaleza y la búsqueda de los límites humanos.

El ciclo, que forma parte del reconocido Certamen Internacional de Fotografía y Vídeo de Montaña «Memorial María Luisa», nace con la vocación de acercar al público asturiano algunas de las obras más destacadas del festival. A lo largo de cuatro jornadas —cada jueves del mes— se proyectarán dos películas o documentales por sesión, seguidas de un coloquio abierto, pensado para fomentar el diálogo, el intercambio de experiencias y la creación de comunidad entre quienes disfrutan, de una forma u otra, de la cultura de montaña.

Más que una simple muestra de cine, estas jornadas pretenden trasladar al espectador al corazón de la aventura: expediciones imposibles, historias de superación, exploraciones solitarias y reflexiones profundas sobre la relación entre el ser humano y su entorno natural. Todo ello con la montaña como escenario y maestra, como símbolo de esfuerzo, respeto y libertad.

Las proyecciones tendrán lugar en los Cines Foncalada (calle General Elorza, Oviedo), a partir de las 19.30 horas. Se puede acceder a todas las películas adquiriendo un bono especial o se puede ir a pases sueltos, pagando la entrada normal.

El ciclo es una oportunidad única para viajar por las montañas y paisajes más inhóspitos del planeta a través del mejor cine de naturaleza y aventura, sin moverse de Asturias.

El programa completo:

El ciclo arranca el jueves 6 de noviembre con dos documentales que trasladan al espectador desde las frías estepas de Asia hasta las alturas del Himalaya:

«Winter Taiga» lleva al espectador hasta ell norte de Mongolia, donde los pastores de renos resisten el largo invierno entre la nieve y el silencio de la taiga. La película explora su vínculo con los animales, su modo de vida y la profunda conexión que mantienen con un entorno tan bello como hostil.

Ampliar Imagen promocional del documental 'Winter Taiga' que se proyecta el día 6 de noviembre.

Por su parte, «Le Cavalier Sans Tête» acompaña a dos alpinistas en su intento de abrir una nueva ruta en una montaña virgen del Himalaya. El film profundiza en los desafíos del alpinismo extremo —la soledad, el frío, la duda, el miedo o la muerte— mientras los protagonistas reflexionan sobre la esencia de su pasión.

La segunda semana de noviembre, el jueves 13 de noviembre, el viaje por las montañas desde Foncalada continúa con «Pachamama» y «Hidden Spirit»: En Pachamama, tres esquiadores se embarcan en una travesía de más de 5.000 kilómetros por la Patagonia, combinando esquí y alpinismo extremo a lo largo de la cordillera de los Andes. La cinta es también un retrato de la amistad, la naturaleza salvaje y la conexión espiritual con el territorio.

Por otro lado, «Hidden Spirit» sigue al fotógrafo de vida salvaje Amit Eshel en su recorrido por Mongolia en busca de un animal tan esquivo como un fantasma: el leopardo de las nieves. Una reflexión sobre la paciencia, la belleza y la fragilidad del mundo natural.

Ampliar Amit Eshe (fotógrafo de vida salvaje) y el leopardo de las nieves son los protagonistas de la cinta Hidden Spirit que se proyecta el jueves 13 de noviembre.

Una semana después, el jueves 20 de noviembre, será el turno de dos producciones españolas: «Magic Iceland» y «Montañas en armonía»:

La primera de ellas es un espectacular timelapse compuesto por más de 10.000 fotografías que nos transporta a un universo de auroras boreales y paisajes imposibles. La segunda, «Montañas en armonía» es una cinta dirigida por Francisco Javier Fernández Bordonada que narra un diálogo entre las montañas y las personas que las habitan, poniendo la mirada en las comunidades rurales, las tradiciones y la cultura que mantiene vivo el espíritu montañero

Ampliar Foto promocional de «Montañas en armonía», una pelicula dirigida por Francisco Javier Fernández Bordonada.

El ciclo se cerrará el jueves 27 de noviembre con dos potentes propuestas:«Unwavering», que recorre la gélida extensión del Ártico a lo largo de tres años, siguiendo la vida de los bueyes almizcleros y su lucha por la supervivencia en condiciones extremas. Y «Big Water Theory», una cinta que acompaña a una piragüista de kayak extremo y a dos amigas de su infancia en una expedición por uno de los tramos de aguas bravas más desafiantes del planeta: la garganta de Rondu, en el río Indo (Pakistán).

Ampliar Imagen promocional de 'Big Water Theory', película encargada de cerrar el ciclo de cine el 27 de noviembre.

Con este ciclo, el Memorial María Luisa amplía su vocación de acercar la cultura de montaña a todos los públicos, más allá de su histórico certamen fotográfico. De esta forma, durante cuatro jueves, los Cines Foncalada se convierten en un punto de encuentro para viajar, descubrir y compartir experiencias. Y cada cinta proyectada se convierte en una oportunidad para mirar hacia la naturaleza y la aventura como escuelas de vida, fuentes inagotables de historias y un lugar para unirse, inspirarse y recordar lo verdaderamante esencial e importante.