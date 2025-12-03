Dos días de trekking por el Parque Natural de Redes

El plan es de lo más atractivo: dos días enteros para recorrer 30 kilómetros -con pernocta incluida en albergue de montaña- conociendo los mágicos territorios protegidos del Parque Natural de Redes.

Hay sitios que funcionan como un interruptor interno. Lugares capaces de bajar revoluciones en cuanto uno los pisa. El Parque Natural de Redes es uno de esos rincones privilegiados.

Declarado Reserva de la Biosfera, este mosaico de montañas, hayedos, pastos de altura y aldeas mínimas vive un momento especialmente bello ahora, a finales de otoño y con los primeros avisos del invierno tocando tierra. Las cimas se cubren de nieve fresca, la luz baja aviva los colores del bosque y los valles se quedan en un silencio casi total. Por eso, poder pasar dos días conociendo ese paisaje, caminando sin prisa y sin preocupaciones, es una forma sencilla pero muy poderosa de resetear el cuerpo y el alma.

Ampliar El Parque Natural de Redes es el escenario perfecto para desconectar de la rutina y resetear cuerpo y mente M.LL

De este reseteo, de ese efecto casi terapéutico que el Parque Natural de Redes ejerce sobre el organismo, sabe mucho Aitor, guía de montaña y responsable de Asturias Xabaz, un proyecto especializado en ofrecer rutas y trekkings «diferentes», con itinerarios que circulan lejos de las zonas más transitadas, en épocas menos obvias y siempre con un enfoque respetuoso y profundo hacia el territorio.

Así, con esas mismas premisas (y aprovechando lo sanador y bello del híbrido otoño-invierno en Redes) Asturias Xabaz tiene diseñado un completo plan de montaña que abarca dos días (el 6 y el 7 de diciembre) caminando y conociendo el mágico paisaje del Parque Natural de Redes.

«Para el puente de la Constitución hemos diseñado un trekking de dos días que aprovecha un momento único del año: esa transición entre el otoño y el invierno en la que Redes está espectacular. Una ruta de dos días ideada para dejarse arrullar por la belleza y la magia de este paisaje», explica.

La propuesta incluye pernocta en un albergue de montaña recién inaugurado, todas las comodidades y comidas y, sobre todo, un recorrido pensado para disfrutar , resetear y no preocuparse de nada más que del propio camino.

Majadas, cumbres, colladas, bosques y un albergue de montaña: el trekking que propone Asturias Xabaz para el 6 y 7 de diciembre combina lo mejor del paisaje y la hospitalidad de Redes

«El plan es caminar durante dos días unos 30 kilómetros, divididos en dos etapas con pernocta en el Albergue Casin Hostel, en Sotu. El recorrido está pensado para disfrutar del paisaje en uno de sus mejores momentos y para conocer majadas, bosques profundos y colladas de altura… pero también ofrece la opción de coronar, cada día, una cumbre distinta: en la primera etapa, el pico La Senda; en la segunda, el Requexón de Baldunes», explica el guía.

Un plan de montaña completo para el puente de la Constitución

El trekking se desarrollará los días 6 y 7 de diciembre. El nivel no será alto pero tampoco senderismo: una aventura de dificultad intermedia que arranca el sábado 6 desde Orlé, sobre las 9 de la mañana. «Para facilitar más las cosas, la organización se encarga de trasladar el equipaje con ropa de recambio y demás enseres personales hasta el albergue, para que los participantes no tengan que cargar con pesos innecesarios y puedan disfrutar más del trayecto», explican desde Asturias Xabaz.

Con equipaje ligero, los participantes tendrán por delante una primera jornada de unos 14 kilómetros y 950 metros de desnivel positivo que discurrirán atravesando bosques, collados y majadas, con la opción de ascender al pico La Senda, situado a 1.700 metros sobre el exuberante paisaje de Redes. Todo se realiza a un ritmo tranquilo, que permite disfrutar del entorno, de la historia de estas montañas y de la sensación de caminar sin prisas.

«El primer día la ruta puede variar según la meteorología y la nieve: el plan inicial pasa por la majada de Melordaña, pero si las condiciones lo requieren, tenemos preparado un itinerario alternativo por la zona de Conforcos y el valle Capiella, donde hay un hayedo espectacular. La ascensión al pico La Senda es opcional; quien prefiera evitarla puede simplemente recorrer collados, bosques y majadas, sin perder la esencia de la jornada», cuenta Aitor.

Ampliar La primera etapa del trekking tiene previsto recorrer alrededor de 14 kilómetros por los alrededores del Pico La Senda. Quién quiera, de forma opcional, podrá también coronar esa cumbre.

Al finalizar esta primera etapa, el grupo llegará al Casin Hostel, en Sotu, a apenas dos kilómetros de Bezanes. El albergue, recién inaugurado e inspirado en los hostels europeos, combina el encanto de un establecimiento de montaña con todas las comodidades modernas: literas individuales con cortinas y luz propia, edredones, sábanas y toallas, cocina independiente y un ambiente acogedor, además de vistas espectaculares. La pernocta incluye cena casera y desayuno, y la organización se encarga de todo lo necesario para que los participantes solo tengan que preocuparse de descansar y disfrutar.

Emplazamiento e interior del Casin Hostel, un moderno albergue de montaña recién inaugurado en Sotu en el que se descansará durante el trekking.

El segundo día (7 de diciembre) arranca tras el desayuno con rumbo a los alrededores del Requexón de Baldunes, cumbre de 1.500 metros que también puede ascenderse opcionalmente. Esta jornada, de unos 13 kilómetros y menos exigente físicamente que la primera, se recreará atravesando bosques profundos como el de Brañadales así como majadas y collados de gran belleza.

La ruta combina tramos de hayedo y pastos de altura, alternando miradores naturales desde los que se aprecia la amplitud de los valles y la majestuosidad de las montañas que custodian este territorio protegido.

Además, en ambos recorridos del trekking está incluida la comida (tipo picnic), para que los caminantes no tengan que preocuparse tampoco de ese asunto y lleven sólo lo necesario durante la marcha. Al terminar el recorrido (el domingo 7, hacia las 4 de la tarde aproximadamente) el grupo regresará a Orlé, donde los esperará su equipaje y se despedirán de la experiencia: tal vez con las piernas algo cansadas pero también con la sensación de haber vivido dos días intensos de reconexión y recarga en la naturaleza.

«Las plazas son limitadas porque consideramos que este tipo de trekking se disfruta más en grupos pequeños. De todas formas, para los que no puedan dedicar los dos días a la caminata (y siempre que las plazas no estén completas) ofrecemos la posibilidad de unirse sólo a una de las dos etapas», rematan.

Para más información y reserva de plazas se puede consultar la página web asturiasxabaz.com o por teléfono en el 649547953