Al pico Manolete: un balcón discreto para asomarse a grandes vistas

Vistas hacia la sierra del Aramo y hacia el Monsacro desde la cumbre del pico Manolete.

«Aquel primer día de montaña no se escapa de tu vida; y la montaña será siempre para ti… tu amiga».

Esta frase, grabada en una discreta cruz de cumbre alzada a casi 1500 metros, es un inspirador homenaje a Manuel Castañón, un montañero que dedicó su vida a difundir el amor por caminar y por los paisajes de la zona asturleonesa.

La sentencia, además, es la bandera de cumbre de la ruta para hoy: una ascensión a un monte conocido como «pico Manolete» que –sin dificultad ni esfuerzos ingentes– regala un recorrido muy bello en el que se combinan recodos recogidos, casi de cuento, con amplias panorámicas cumbreras.

La ruta combina pasos por bosque, recogidos, con panorámicas amplias hacia grandes cumbres.

La excursión arranca en el Alto de la Cobertoria, paso de montaña a más de mil metros de altura y con estupendas vistas. Desde ahí, siguiendo una pista bien marcada, se comienza a subir entre bosquetes y laderas abiertas hasta entrar en un bosque profundo, de árboles viejos y luz propia, que envuelve al caminante. Un umbral tras el cual llegan las colladas de altura, desde las que ya se disfruta el amplio paisaje montañoso que rodea este territorio.

A medida que se avanza uno se da cuenta de que esta es una de esas rutas en las que cada tramo tiene su propia cadencia: como si el sendero fuera aumentando el compás, profundizando en su repertorio y proporcionando, a cada paso, nuevas y fascinantes melodías.

Además, es un recorrido lleno de ventajas porque no sólo ofrece un desnivel asequible y un trazado lineal sin complicaciones, sino que culmina cerca de los 1.500 metros de altitud desplegando ante los ojos un paisaje amplio y ondulante de montañas superpuestas.

En definitiva, que esta subida al pico Manolete es una de esas excursiones perfectas para cuando se buscan jornadas tranquilas, cuando el cuerpo pide aire puro sin desafíos y la mente busca un escenario para caminar sin prisa. La clase de ruta en la que el paisaje acompaña, el ritmo se acomoda y el tiempo se dilata un poco más de lo habitual: lo justo para recordar por qué -tal como decía Manuel Castañón-, la montaña tiene ese extraño y amable poder de ser amiga para siempre.

Ruta al pico Manolete desde el Alto de la Cobertoria: paso a paso

El recorrido arranca en el Alto de la Cobertoria, un paso de montaña amplio y luminoso, al que se llega fácilmente por carretera desde Pola de Lena. Ubicado a más de 1000 metros, el alto ya ofrece espectaculares vistas sobre los primeros cordales de Lena y Quirós. La pista de tierra que marca el inicio del sendero se escora a la derecha, avanzando primero casi en horizontal entre praderas cubiertas de brezos, piornos y matas bajas, con un par de giros que ayudan a ir ganando cierta perspectiva. La caminata inicial es amable, perfecta para aclimatarse y empezar a disfrutar del paisaje.

Ampliar Maravillosas vistas desde los primeros pasos del recorrido.

Tras un tramo de avance entre lomas, con el sendero encajonándose cada vez más, la pista se adentra en un bosque viejo, de esos que poseen luz propia y aires casi sacros. La humedad repentina del suelo, los troncos recubiertos de musgo y de hiedra y la luz filtrada que ilumina las copas altas obligan a ralentizar el ritmo: es un tramo para detenerse y dejarse envolver por la atmósfera de cuento.

Este bosque funciona como pasadizo, un umbral hacia los primeros altos del cordal, preparando al caminante para la sucesión de colladas y praderías que se sucederán hasta la cumbre.

El bosque va quedando atrás lentamente y el sendero gana altura, dirigiéndose decidido hacia la Collada Potrera, una zona de buenísimas vistas. No es una cumbre, pero sí es un mirador privilegiado para disfrutar del porte de montañas como Peña Rueda, el Tapinón, la Almagrera, La Mesa, La Tesa o el Fariñentu. Cada pico parece contar su propia historia, guardar misteriosos secretos. Cada montaña parece un monumento desde este sitio.

Ampliar Zona de la collada potrera.

Continuando camino, se van atravesando laderas y pastizales salpicados de brezos y vegetación de altura hasta que se alcanza la Majada Bravelera, una pradería amplia rodeada de montañas donde aún se percibe la huella de la vida pastoril. La majada es especial: un espacio abierto pero, al mismo tiempo, recogido; una zona de energía limpia, acogedora, que sirve como punto de respiro antes de afrontar el siguiente tramo de ascenso.

Ampliar

El siguiente trecho que se anda conduce al Collau el Oro, un collado intermedio con maravillosas vistas hacia el Gamoniteiru desde el que ya se atisba el tramo final hacia la cumbre del Manolete.

Eso sí, a partir de ahora la tendencia del sendero será estrecharse, tanto que en muchos puntos se convierte en casi un hilo entre la vegetación: un hilo serpenteante que va ganando metros por la ladera hasta encontrar la cruz de cumbre con la placa homenaje a Manolete y su frase inspiradora:

Desde la cima, el panorama es amplio y profundo: la Pola de Lena al fondo del valle, la Sierra del Aramo, el Monsacro y el macizo de las Ubiñas se dibujan con nitidez. Un mirador discreto pero vibrante, perfecto para detenerse, contemplar y absorber la amplitud del paisaje.

Ampliar Cruz de cumbre con el homenaje a Manuel Castañón.

Ampliar Mirando hacia el Monsacro.

La ruta continúa, prolongando un poco el recorrido por el cordal para pisar el Pico Brañavalera, un monte cercano que se alcanza tras una breve caminata por lomas suaves y panorámicas. Aunque más bajo que el Manolete, ofrece una visión complementaria, con el Aramo al norte y un mosaico de montes y bosques a los pies.

Ampliar Vistas desde el picu Brañavalera.

Tras la visita a este segundo alto se emprende ya el regreso, que se realiza por el mismo trazado, descendiendo por lomas y praderías hasta el Collau el Oro y la Majada Bravelera, para echar a andar cuesta abajo perdiéndose por tramos de bosque y tramos de pista que dan a parar de nuevo al Alto de la Cobertoria.