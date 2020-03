«Me sentí más juzgada que mis compañeros al formarme como guía de alta montaña» La guía de alta montaña Sonia Casas, ayer en Cangas de Onís. / XUAN CUETO La vasca Sonia Casas fue la primera mujer titulada en España, un camino que anima a seguir. «Con trabajo no hay barrera en el camino», sostiene GLORIA POMARADA cangas de onís. Martes, 10 marzo 2020, 02:30

Cuando la bilbaína Sonia Casas se propuso formarse como guía de alta montaña y escalada no existían precedentes en España. Su decisión no se remonta sin embargo a décadas atrás, ni siquiera al pasado siglo. Ella lo consiguió en 2006 y durante diez años fue la única mujer titulada para ejercer la profesión, que hoy cuenta con unas ocho guías en todo el país, estima Casas. Ayer estuvo presente en la Semana de la Montaña de Cangas de Onís para presentar 'Alpinismo en femenino', un audiovisual que relata su experiencia en un mundo tradicionalmente copado por hombres que, poco a poco, la mujer va conquistando. «No creo que haya sido porque no hayan querido, sino porque no hemos tenido las mismas oportunidades porque se nos ha vinculado a otros roles», expresó. Factores como la educación o ciertas actitudes de «responsabilidad y protección» que se atribuyen al sexo femenino influyen también a la hora de «renunciar a los sueños», continuó Casas, una rebelde de las cumbres que rompió con esa lógica. «Superé barreras y obstáculos, circunstanciales y propios», rememoró.

A pesar de que hoy se siente integrada en el mundo del montañismo, su experiencia no ha estado exenta de «problemas excepcionales con algún hombre». «En la formación me sentí muy juzgada, más que el resto de compañeros», explicó. Una vez obtenido el título, la barrera fue en ocasiones autoimpuesta. «Me chocaba más a mí que a los clientes», confesó Casas, que no oculta la «vulnerabilidad y la vergüenza» que llegó a sentir en sus inicios. Entre los episodios desagradables de su carrera se encuentra el vivido con un cliente perteneciente a un grupo de catorce personas, todos hombres. «Me levantó la mano, pero los otros trece le miraron como diciendo '¿de qué vas?'», contó. Aquella expedición terminó en tragedia y el montañero falleció. Casas fue quien se encargó de recoger sus enseres personales y entregárselos a la familia.

Perfiles «intoxicados»

A pesar de las dificultades, Casas animó a «no tirar nunca la toalla y buscar la fuerza en el interior», pues «con trabajo no hay barrera en el camino». A las jóvenes que se planteen seguir la senda que ella misma abrió, recordó además que «lo más grande que tienen es a sí mismas» y que no deben «sentirse cohibidas ni las raras del grupo».

Eso sí, a los guías del futuro adelantó que en la alta montaña, más allá de las cuestiones de género, existe un «perfil de cliente cada vez más intoxicado por el reflejo de la sociedad, en la que todo se consigue con el mínimo esfuerzo y de forma inmediata». En su caso, trata de «huir» de esas personas para mantenerse fiel a a sus «valores» y al «disfrute» de lo que deben ser la montaña y los guías, profesionales que «gestionan riesgos» en un medio «que no es inmóvil» y en el que resulta tan heroico hacer cumbre como retirarse a tiempo. «Estamos para leer el terreno y no poner en riesgo a las personas», afirmó Casas, experta en los Pirineos y los Alpes que atesora además ascensos al Urriellu.

Las jornadas de la montaña del grupo Peña Santa continuarán hoy, también con el Picu como protagonista de parte de las historias que relatará Anselmo Menéndez a las 20.15 horas en la Casa de Cultura canguesa.