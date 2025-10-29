Charlas de expertos y unra ruta de Pendones a Orlé para celebrar 'Les Xornaes de la Montaña' en Infiesto

El programa preparado para 'Les Xornaes de la Montaña' que se celebrará en noviembre incluye una ruta.

Hay muchas formas de subir a la montaña. Y aunque, por lo general, la única manera de hacerlo es a base de fuerza y piernas, a veces también se pueden ascender montañas poniendo sólo a funcionar el corazón, la mirada o la escucha. Incluso a veces, la montaña también es inspiradora, crea lazos, cambia vidas… sin ser siquiera pisada. Tan sólo siendo vista desde la mirada de otro que sí la habitó, que sí la abrazó, ya es suficiente para que llegue al alma y remueva cimientos.

De todo esto, en el Grupo Vízcares saben mucho. No en vano, llevan ya casi medio siglo organizando lo que llaman 'Xornaes de la Montaña', una cita con 44 años de historia que —edición tras edición— demuestra que la montaña no solo es un escenario para recorrer, también es un espacio para aprender, para compartir, para crear lazos, para generar inspiración…un escenario en el que ocurren historias fascinantes, de esas que impulsan a caminar por el monte (y por la vida).

Ampliar El grupo montañero que organiza estas Jornadas tiene sede en Piloña y toma su nombre del Vízcares, un monte de altura de la zona.

«Les Xornaes de la montaña de Infiesto son ya una clásica entre las semanas de montaña. Estamos muy orgullosos de esta cita que empezó siendo un encuentro entre montañeros del oriente asturiano y se convertido en un evento muy esperado y seguido en la zona. Además, aunque desde la nueva directiva hemos querido mantener intacto su espíritu de compartir, de inspirar, de crear grupo... también hemos añadido pequeñas novedades para hacerla más completa», cuenta Sergio Ceinos, presidente del Grupo de montaña Vízcares.

A lo que se refiere es a que les Xornaes de la Montaña de Infiesto, aunque empezaron siendo muy pequeñas, han madurado hasta convertirse en un pequeño festival de aventura, naturaleza y deporte al aire libre que en esta edición se alarga un total de 5 días juntando charlas y proyecciones pero también un taller y una ruta maravillosa como fiesta de cierre.

«En esta edición es la primera vez que el programa se extiende al fin de semana. Antes se limitaba a las charlas y las exposiciones y ahora ha crecido, con una charla-taller sobre prevención en la montaña para el sábado por la mañana y una ruta hasta el Campigüeños, preciosa, para el domingo 9 de noviembre», explica Sergio.

Ampliar Les Xornaes del monte se cierran esta edición con una ruta por el Parque Natural de Redes. El plan es alzarse hasta el Campigüeños pero también hay opción más suave para los menos acostumbrados a caminar de forma intensa.

Además, las Xornaes de la Montaña tienen otra vocación más, igual de importante que el resto: la de hacer piña, crear cantera y animar a más gente a salir al monte por Asturias. El Grupo Vízcares lo lleva haciendo desde hace décadas, una vez al mes, recorriendo toda Asturias y, al mismo tiempo, tejiendo lazos, fomentando alianzas y fortaleciendo el compañerismo.

«En el Vízcares salimos de monte una vez al mes y nos movemos por toda Asturias, disfrutando del paisaje en grupo. Pero no solo se trata de eso: en estas excursiones se crean sinergias entre los socios, compañerismo. Y llevar buenos compañeros cuando vas al monte es un valor seguro», asegura Sergio Ceinos, animando a cualquiera que quiera caminar a unirse a sus filas.

Una semana entera de planes de montaña desde Infiesto

En cuanto a la cita, queda dicho: Les Xornaes de la Montaña tendrán lugar en la Casa de la Cultura de Infiesto, desde el miércoles 5 hasta el sábado 8 de noviembre, trasladándose el domingo día 9 a caminar hasta el Parque Natural de Redes.

Importante: durante la semana las charlas y proyecciones comenzarán a partir de las 7 de la tarde. El sábado, en cambio, la actividad será matinal, comenzando a las doce de la mañana.

En cuanto a la temática, Sergio desglosa que las charlas de esta edición tienen un poco de todo: aventura y adrenalina, paisajes impresionantes, historias de superación, paredes verticales, aprendizaje… y que todo ello tiene como escenarios desde cumbres tan cercanas como las de Picos de Europa hasta territorios lejanos como África o los montes del Perú.

Ampliar Cartel promocional de Les Xornaes de la Montaña de Infiesto.

Miércoles 5

Así, el encargado de inaugurar les Xornaes el miércoles 5 de noviembre será Edgar González Corral, un piloñés que decidió cambiar la bata y el laboratorio de biología por una moto Yamaha, lanzandose a la aventura para recorrer África durante seis meses.

«Edgar recorrió en solitario durante días y días paisajes de Marruecos, Mauritania, Senegal, Sierra Leona… más de 20.000 kilómetros. Más que una aventura, su viaje es una historia de descubrimiento personal, encuentros inesperados y aprendizaje constante. Una historia que recuerda que la montaña —o el desierto— también se conquista con curiosidad y valentía», explica Sergio Ceinos.

Jueves 6

El jueves 6 será el turno de Pilar Utrilla, participante del Desafío Santalucía Seniors Perú 2024, quien con 67 años coronó el Vallunaraju, un cinco mil de la Cordillera Blanca. Su ponencia, «La huella y el tiempo», reflexiona sobre la superación personal, la longevidad activa y cómo cada expedición deja una marca que va más allá del terreno recorrido.

«Yo creo que la historia de Pilar demuestra que la montaña también enseña paciencia, perseverancia… y la importancia de soñar sin límites de edad», cuenta Sergio. «Creo que es una historia de esas para reflexionar sobre cómo a veces somos nosotros los únicos que nos ponemos límites».

Viernes 7

El viernes 7, el encargado de poner la voz al monte en Infiesto será Eduardo de Deus, guía de montaña y escalador, gran conocedor del macizo Central de los Picos de Europa».

«Eduardo viene a presentarnos su libro «Clasicas modernas», una obra recién publicada por Ediciones Cordillera Cantábrica y que firma junto a Noelia García. Con él hablaremos de escalada clásica y libre, de lugares y paredes muy poco frecuentadas en Picos, de aventura y adrenalina…la suya es una proyección dedicada a los que amen o admiren ese arte increíble de la escalada o ese paisaje alucinante que son los Picos de europa».

Sábado 8

Finalmente, el sábado 8, a las 12 de la mañana, el encargado de coger la batuta en Les Xornaes de Montaña del Grupo Vízcares será Fran Rodríguez. Fran es coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Piloña y su charla, sobre prevención en montaña, tendrá un enfoque práctico y enseñará nociones esenciales para disfrutar del monte con seguridad: planificación de rutas, equipamiento básico, previsión meteorológica y actuación ante accidentes.

Domingo 9, una ruta para cerrar

Como colofón, el domingo 9 de noviembre, el Grupo montañero Vízcares invita a todo el que quiera a unirse a ellos en su salida mensual para realizar una ruta por el Parque Natural de Redes, concretamente partiendo desde Pendones.

La jornada, que quiere ser accesible a todo tipo de niveles, ofrece dos recorridos distintos: uno más cañero y otro más suave. En su versión cañera, los montañeros caminarán hasta la cima del Campigüeños, recorriendo 16 kilómetros y salvando unos 1300 metros de desnivel. En su versión suave, los caminantes partirán desde Pendones, recorriendo 11 kilómetros por el PR-AS64, hasta llegar a Orlé.

«Ambos recorridos comparten la esencia del Vizcares: recorridos opciones para todos los niveles, paisajes increíbles, caminos de monte en buena compañía y experimentar el compañerismo y la pasión por la montaña que han caracterizado al grupo durante décadas», remarca Sergio.

En definitiva, que con un programa que aúna 5 días completos de monte (desde Picos hasta África y Perú) les Xornaes de la Montaña de Infiesto demuestran un año más que no son solo un ciclo de charlas: son una manera de traer el monte a pie de calle, de hacer piña, de aprender… y de mantener vivo un espíritu colectivo que no sólo se dedica a caminar sino que también enseña una cultura montañera basada en el respeto, el compañerismo, la fuerza y la humildad.