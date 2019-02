III Mes de la Salud en Asturias Dr. Álvaro Fernández-Vega Sanz OFTALMOLOGÍA Las enfermedades relacionadas con la vista tendrán una cita con los lectores de EL COMERCIO en el III Mes de la Salud en Asturias de la mano de los mejores especialistas del Instituto Oftalmológico Fenández-Vega EL COMERCIO Gijón Martes, 26 febrero 2019, 12:37

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid (1982).

Fue médico del CMU Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid.

Especialista en Oftalmología (Sistema MIR) en el Hospital Clínico de San Carlos (1986) y entre los años 1982 y 1986 realizó la residencia por la vía MIR en el Hospital Clínico de San Carlos bajo la dirección del Prof. garcía Sánchez. Tras finalizar la residencia protagonizó una estancia de dos años en el departamento de Retina del mismo Hospital Clínico San Carlos con el Dr. Martín Valverde.

Superespecialidad en Retina y Vítreo en el Centro Médico de San Juan de Puerto Rico y en el Eye Foundation, Kansas City, USA (1988-1989).

Realizó la superespecialidad en Retina y Vítreo bajo la tutela del Dr. José Berrocal en el Centro Médico de San Juan, Puerto Rico en 1988, realizando estancias en el Departamento de Retina del Bascom Palmer Clinic of Miami, el Wills Eye Hospital of Philadelphia y el Eye Center of Duke University en Durham durante este tiempo.

Más tarde realizó otra superespecialidad en Retina y Vítreo en el Eye Foundation and Truman Medical Center en la Universidad de Missouri en Kansas City bajo la tutela del Dr. Félix Sabates, realizando estancias en los Departamentos de Retina del Manhattan Eye and Ear, Massachussetts Eye and Ear, Retina Foundation and Retina Associates of Boston y la Clínica del Dr. Steve Charles en Menphis.

Es miembro de las Sociedades Oftalmológicas más importantes, nacionales e internacionales, tales como la Sociedad Española de Oftalmología, la Schepens International Society of Retina o la American Academy of Ophthalmology.

Mantiene una intensa vida académica con múltiples presentaciones en congresos nacionales e internacionales en la especialidad de Retina, así como numerosas publicaciones tanto en revistas como en libros de la especialidad.

Es responsable y director de uno de los cursos de retina médica y quirúrgica más prestigiosos de este país, auspiciado por el IOFV y que se imparte cada cuatro años.

Actualmente, es el Director de la unidad de Retina y Vítreo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, desarrollando también su actividad en las unidades de Superficie e Inflamación Ocular, Electrofisiología y Pruebas Especiales, Rehabilitación y Baja Visión así como la unidad de Investigación.