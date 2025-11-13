La discapacidad auditiva tiene más soluciones y recursos que nunca

Mónica Yugueros Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La salud auditiva nos permite estar conectados con el medio que nos rodea y sobre todo comunicarnos de manera placentera. Cuando tenemos dificultades para oír o entender a nuestros familiares o amigos no debemos perder tiempo. Acudir a un especialista para tener un diagnóstico precoz es fundamental y la buena noticia es que hoy en día casi todas las patologías relacionadas con el oído tienen solución. Ese es el mensaje cargado de optimismo que lanzaron los protagonistas de la Charla de Salud 'Oír mejor, vivir mejor', organizada por EL COMERCIO con el apoyo de Caja Rural de Asturias en el Centro Municipal de El Llano.

En la mesa el doctor Marcos Carreño, facultativo en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Cabueñes, explicó las causas más frecuentes ante la falta de audición. Las otitis y sus secuelas, el problema del ruido y el envejecimiento son las principales y «deben tratarse lo antes posible». Afortunadamente el «gran avance de la medicina» permite que tengamos herramientas para evitar, por ejemplo, la sordomudez, gracias al programa de cribado neonatal que en Gijón, recordó, se instauró hace 35 años y «fue uno de los pioneros». Hoy en día se hacen implantes cocleares a niños con seis meses de vida y en adultos con sorderas muy profundas. «En HUCA se practican entre 15 y 20 implantes al año», señaló. La opción quirúrgica depende del problema y en muchos casosss la discapacidad auditiva se puede prevenir «evitando factores de riesgo cardiovascular o la ingesta de ciertas sustancias como el abuso de antibióticos y antiinflamatorios». El otorrino Carreño llamó la atención sobre la exposición a ruidos, en el entorno laboral e incluso en el tiempo de ocio, a su juicio «el problema más fácil de prevenir». Lo que no se puede prevenir es el envejecimiento ya que es un proceso natural, pero debe tratarse para no tener «problemas de aislamiento».

El diagnóstico del médico especialista es el primer paso y tras él, en muchas ocasiones, empieza el trabajo de los audioprotesistas. En la charla, el audioprotesista y promotor de la sala de sonido Puntolab Audición, Rafael González-Ripoll Navarro explicó los avances tecnológicos que permiten ofrecer a cada paciente una solución personalizada. En el centro que dirige simulan diferentes entornos y ambientes cotidianos como cafeterías o situaciones de tráfico para adaptar audífonos a cada cliente. En su exposición llamó la atención sobre el envejecimiento de la población española, donde «el 20% ya supera los 65 años y dentro de 30 años el porcentaje crecerá hasta el 30%».

Audífonos con IA

Los audífonos serán, por tanto, una herramienta cada vez más utilizada y el mercado ofrece diferentes tipos y modelos: internos, externos, recargables o con pilas, con accesorios y aplicaciones diversas. Además la inteligencia artificial, que con más frecuencia se usa en estos dispositivos, «ofrece servicios de ubicación de micrófonos y determinar cuándo, cómo, dónde y en qué medida se quita ruido al usuario». Elegir dependerá del modo de vida y las necesidades de cada persona. Para la audioprotesista Alejandra Llenín lo más importante es realizar «una buena anamnesis clínica», que es donde el paciente cuenta el problema al que se enfrenta. A partir de ahí queda la parte de ajuste y adaptación que «no suele durar más de tres o cuatro días». En Puntolab Audición se acompaña al usuario en todo el proceso el tiempo que sea necesario.

Temas

Medicina